Hilton vuelve a apostar por Ushuaia. Ahora, la cadena hotelera desarrollará en la ciudad fueguina el primer Tapestry Collection by Hilton de la Argentina, una de las marcas boutique de la compañía. La apertura está prevista para 2028.

El proyecto demandará una inversión de u$s 12 millones y funcionará bajo el nombre Wia Ushuaia Tapestry Collection by Hilton. El complejo tendrá 78 habitaciones, más de 4100 metros cuadrados y buscará posicionarse dentro del segmento premium de la ciudad.

La llegada se produce después de un primer proyecto anunciado por la compañía en 2021 que finalmente nunca avanzó. En ese momento, la cadena había presentado un hotel cinco estrellas de u$s 40 millones que iba a construirse en la desembocadura del Río Pipo.

Aquel desarrollo contemplaba 200 habitaciones y un perfil sustentable. El diseño estaba a cargo del estudio Schulz Arquitectos y seguía la horizontalidad del Canal Beagle para que todas las habitaciones tuvieran vistas panorámicas . Además, incluía equipos de energía eólica, terrazas verdes y distintas características orientadas a obtener certificaciones internacionales vinculadas a sustentabilidad.

El inicio de obra de ese proyecto estaba previsto para marzo de 2022 y la inauguración, para diciembre de 2023. Incluso había sido presentado al gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, como una de las inversiones turísticas más importantes previstas para la provincia tras la pandemia . Sin embargo, nunca llegó a concretarse.

Cómo será el nuevo hotel

El nuevo hotel que abrirá sus puertas en 2028 tendrá spa, bares, restaurantes y distintos espacios comunes. La idea, según explicaron desde la compañía, es que el proyecto tenga una identidad vinculada directamente con Tierra del Fuego y no repita el formato tradicional de otros hoteles de cadena.

“Cada hotel de Tapestry es diferente. En nuestro caso va a estar inspirado en la historia, la naturaleza y las estaciones de Tierra del Fuego”, explicó Jorge Morón, socio del proyecto, en diálogo con El Cronista.

Además, el emprendimiento buscará captar parte del movimiento turístico vinculado a los cruceros y a la actividad antártica.

El proyecto también se financiará bajo el formato condo hotel, un esquema en el que inversores privados compran una participación dentro del emprendimiento y luego obtienen una renta a partir de la operación hotelera. Actualmente, la empresa comercializa tickets desde u$s 120.000.

Los últimos movimientos de Hilton

La presencia de Hilton en la Argentina comenzó en el año 2000 con la apertura del Hilton Buenos Aires en Puerto Madero. En ese momento, el hotel se convirtió en uno de los primeros grandes desarrollos modernos de la zona y acompañó la transformación del barrio, que todavía estaba lejos de convertirse en el polo corporativo y turístico que es hoy.

Durante años, la operación de Puerto Madero fue el principal activo de la cadena en el país. Sin embargo, en los últimos años Hilton aceleró su expansión local con distintas marcas.

Uno de los formatos que más utilizó para crecer en la Argentina fue el de desarrollos financiados con participación de inversores privados.

El primer caso fue Hampton by Hilton Bariloche, inaugurado en 2019 junto a Argenway y desarrollado con aportes de 122 inversores. El hotel incluso recibió el premio Hilton Legacy Award por parte de la cadena norteamericana.

Luego llegó Rosario. En 2021, Hilton anunció Hampton by Hilton Rosario dentro de Iconcenter, un complejo de usos mixtos que incluye viviendas, oficinas y locales comerciales en el centro de la ciudad. El hotel tendrá 96 habitaciones y su apertura está prevista para fines de 2026 o principios de 2027.

Ese mismo año, la cadena presentó Hilton Garden Inn Buenos Aires Norte, en Buenavista, San Fernando. El proyecto demandó una inversión de u$s 8 millones y contempló habitaciones desde 32 metros cuadrados, con tickets de ingreso desde u$s 35.000 para quienes quisieran comprar una participación parcial de una unidad.

En 2022, Hilton sumó otro desarrollo en Parque Leloir, dentro de Paseo Thays, un emprendimiento de usos mixtos de más de u$s 70 millones. Ahí anunció Hampton by Hilton Parque Leloir, un hotel de 72 habitaciones que incluirá spa, rooftop, centro de convenciones y residencias.