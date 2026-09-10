Honda Motor de Argentina relanza uno de sus modelos más emblemáticos. La japonesa anunció el regreso de la Biz 110 al mercado local, y confirmó volverá a fabricarse en su planta de Campana.

La noticia tiene un fuerte valor simbólico para Honda. Y es que fue justamente la Biz -referente del segmento CUB por su diseño abierto, práctico y de uso urbano-el modelo que inauguró la producción nacional de motocicletas de la compañía en 2006. Desde entonces, se convirtió en uno de los modelos más representativos de Honda.

Ahora, tras un fuerte crecimiento del mercado de las dos ruedas -en agosto se patentaron un total de 73.566 motovehículos, según datos de Acara- Honda apuesta a recuperar un nombre que aporta mucha historia y sentido a la compañía.

Una Biz 110 más moderna

La nueva generación viene con importantes cambios en materia de equipamiento y tecnología. Entre las principales novedades se destaca la incorporación de la inyección electrónica PGM-FI, un sistema que mejora el arranque y optimiza el funcionamiento del motor.

A ello se suma un tablero digital LCD con información de fácil lectura y luces de posición LED. Debajo del asiento, la moto ofrece un compartimiento con capacidad para guardar un casco. Además, viene con un espacio portaobjetos delantero, gancho para bolsas y un puerto USB-C para la carga de dispositivos móviles.

Uno de los aspectos más novedosos de esta generación es la modificación del sistema de frenado. La nueva Biz 110 elimina el tradicional pedal de freno trasero y traslada ambos comandos a las manetas ubicadas en el manillar.

Según explicó la marca, esta configuración permite una operación más intuitiva, especialmente para usuarios que buscan una conducción sencilla en entornos urbanos. El sistema trabaja en conjunto con el freno combinado CBS (Combined Braking System), que distribuye la fuerza de frenado entre ambas ruedas para mejorar la seguridad.

Preventa y precio

Honda confirmó que la preventa comenzará el 1 de octubre a través de su red oficial de concesionarios en todo el país.

La nueva Biz 110 tendrá un precio sugerido de $ 4.006.500 y estará disponible en cuatro colores: blanco, azul, gris y rojo. Además, contará con una garantía de tres años.

Una apuesta en un mercado que vuelve a acelerar

Tras una leve desaceleración en julio, los patentamientos recuperaron ritmo en agosto y volvieron a ubicarse por encima de las 73.000 unidades mensuales. En el acumulado del año, ya van más de 586.000 unidades registradas.

En ese escenario, Honda consolidó su liderazgo con más de 15.581 unidades patentadas durante el mes y una participación de mercado superior al 21 por ciento. La Wave 110S, modelo estrella de la compañía, volvió a ubicarse como la moto más patentada de la Argentina.

En diálogo con El Cronista en agosto pasado, Alejandro Módica, gerente comercial de la División Motocicletas de Honda, destacó que la marca cuenta con una de las ofertas más amplias del mercado argentino, una red comercial consolidada y una creciente capacidad productiva.

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Con la incorporación de la Biz 110 a la producción nacional, Honda busca ampliar su oferta en el segmento CUB, donde históricamente supo construir una posición dominante. Y no es una decisión al azar, dado que actualmente existe una fuerte concentración con los CUB Underbone como principal categoría. De acuerdo con la Cámara de Fabricantes de Motovehículos (Cafam), este segmento anotó más de 45.000 unidades patentadas en el último mes, seguidos por Street, con 13.756, y On Off, con 12.117.

Honda y su meta 2026

El desempeño de Honda toma mucha relevancia este año, en el que celebra dos décadas de su producción de motos en la Argentina.

“La compañía continuará ampliando su capacidad productiva e incorporando nuevos modelos para acompañar el crecimiento de la demanda”, afirmó Módica.

A su vez, se avanzará con la expansión de su red de concesionarios y con nuevas herramientas de financiación para facilitar el acceso a sus productos. Entre ellas se destaca la reciente creación de Honda Plan Argentina (HPA), una subsidiaria destinada a la administración de planes de ahorro para motocicletas.