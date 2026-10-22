Crypton Finn, la apuesta de Yamaha al segmento más grande del mercado argentino de motos.

“Es uno de los días más importantes en los últimos años”, expresó Diego Daniel Cammisa, presidente de Yamaha Motor Argentina, ante una multitud de concesionarios e influencers.

Lo hizo desde el escenario donde reveló lo que la marca japonesa venía gestando hace más de tres años: el regreso de la Crypton Finn.

Es la apuesta de Yamaha al segmento más grande del mercado argentino de motos, aquel que concentra más del 60% de las ventas y del que la compañía había quedado afuera desde que discontinuó la underbone en 2022.

Una underbone (también conocida como CUB o moto semiautomática) es un tipo de motocicleta ligera de diseño compacto, ideal para el uso urbano y el transporte diario.

Actualmente, lidera de forma absoluta el mercado argentino de las dos ruedas, concentrando entre el 57% y el 61,9% de los patentamientos totales del 2026.

Con esta incorporación, Yamaha alcanza los 10 modelos de motocicletas producidos en su planta de General Rodríguez.

Diego Daniel Cammisa Yamaha Motor Argentina

El regreso de una histórica

La Crypton había dejado de venderse en la Argentina a fines de 2022 por cambios globales en las especificaciones técnicas del modelo. “Aunque se vendía muy bien, dejó de estar asignada a la región por una decisión de la casa matriz”, explicaron desde la compañía.

La nueva Crypton Finn mantiene la esencia de la moto original, pero suma nuevas características: un motor de 115 cc con inyección electrónica, iluminación LED, tablero digital LCD, sistema de frenos unificados UBS y cinco años de garantía.

“Puede usarla quien trabaja, quien estudia, quien necesita una herramienta de movilidad o quien simplemente quiere trasladarse todos los días. Es la moto de la familia Yamaha para todas las familias”, definió Camissa.

Una oportunidad en un mercado récord

El mercado de las dos ruedas atraviesa uno de sus mejores momentos históricos. Si se proyecta la tendencia de los primeros 9 meses del año, el sector podría acercarse a las 900.000 unidades patentadas al cierre de 2026.

Dentro de ese escenario, la japonesa delineó un plan ambicioso. La proyección para la nueva Crypton Finn es alcanzar una producción de 20.000 unidades anuales.

De hecho, anticiparon que el modelo llegará a representar cerca de la mitad de toda la producción de Yamaha en la planta bonaerense de General Rodríguez.

La Crypton Finn se comercializará con un precio de lanzamiento de $ 3.690.000 y también estará disponible a través de cuotas subsidiadas mediante el sistema de ahorro previo.

Yamaha Crypton Finn Julian Sarracino

Tecnología japonesa, trabajo argentino

La inversión, de u$s 200.000, se destinó la ingeniería, desarrollo y adaptación del producto.

El relanzamiento llega en un momento de expansión para Yamaha. Según datos de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara) la marca patentó 2149 unidades durante septiembre y ya acumula 15.825 motos registradas en los primeros nueve meses del año. Esto es un crecimiento interanual del 55,4%.

Con esos números, la japonesa ocupa el noveno lugar entre las terminales que operan en la Argentina .

La empresa espera que la incorporación de la Crypton Finn fortalezca esa posición y amplíe su llegada a usuarios que hasta ahora elegían otras alternativas dentro del segmento de entrada.

Hoy, el podio está conformado por la Honda Wave 110, que acumula más de 68.000 patentamientos en lo que va de 2026 y se comercializa entre $ 3.529.707 y $ 4.020.800, según la versión.

Le siguen la Gilera Smash, con más de 58.000 unidades registradas y precios de entre $ 2,1 millones y $ 2,5 millones, y la Keller KN110-8, que supera los 57.600 patentamientos y tiene un valor cercano a los $ 2,1 millones en su versión Full.