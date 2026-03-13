El gigante de cuidado personal norteamericano, Kimberly-Clark vuelve a fabricar papel higiénico de su marca Scott en el país después de siete años. Así lo comunicó el country manager de Argentina, Marcelo Zoppi en un posteo en LinkedIn. “Hoy comparto un hito que marca un antes y un después para nuestra categoría de papel higiénico de bajo metraje: Scott vuelve al mercado argentino después de muchos años”, comenzó el ejecutivo de la firma que hace tres décadas está en el país. La empresa había dejado de producir localmente ese producto y otros -servilletas, rollo de cocinas, entre otros- en 2019 tras cerrar la papelera que tenía en Bernal y salir de ese negocio al que ahora vuelve a apostar. El anunció también se da meses después que la compañía cerrara otra de sus fábricas en el país, la de Pilar como consecuencia de una “reestructuración global”, según señaló la misma empresa en su momento. Allí se producían productos de protección femenina y para adultos con marcas como Kotex y Plenitud que pasaron a fabricarse en la otra planta que tiene la firma, en San Luis, donde antes de esta decisión se fabricaban solamente pañales con la marca Huggies que tiene una alta cuota del mercado, aunque compite con Pampers, la etiqueta de P&G que fue adquirida junto con la operación local por Newsan. Según el posteo del número uno, “este relanzamiento nace de una inversión profunda en entender a dos públicos clave: el cliente profesional, que necesita eficiencia, calidad y consistencia en cada uso, y el consumidor, que busca suavidad, confianza y una marca con la que ya tiene un vínculo emocional enorme.”, explicó. Y aseguró que tiene que volver hecho en la Argentina para ofrecer cercanía, disponibilidad y competitividad. En papel higiénico, KC compite con Scott marcas líderes como Higienol o Elite que pertenecen a Softys y otras como Campanita y Celestial de la local Celulosa Campana. El mercado argentino de papel tissue (que incluye papel higiénico, servilletas, rollos de cocina y pañuelos) se estima en alrededor de US$1.200 a US$1.500 millones anuales, según la consultora especializada Euromonitor. Dentro de ese total, el papel higiénico representa aproximadamente entre el 50% y el 60 por ciento. A lo que se suma el dato de Kantar: un hogar argentino compra aproximadamente 98 rollos de papel higiénico por año. A nivel mundial, Kimberly-Clark anunció el año pasado la compra de Kenvue, empresa que resulta de la separación de Johnson & Johnson y que tiene marcas como Tylenol, Band-Aid, Listerine y Neutrogena. La operación está valuada en unos u$s 48.700 millones.