Kimberly-Clark de México (KIMBER) iniciará las conversaciones para la posible incorporación del negocio de Kenvue en México, movimiento que se suma a la estrategia de la empresa por diversificar sus productos.

Durante la conferencia con analistas por los resultados del cuarto trimestre de 2025, directivos confirmaron que ya iniciaron las conversaciones con su socio estratégico para evaluar el futuro del negocio de Kenvue en el país. Explicaron que las negociaciones se extenderán hasta marzo y abril y, tras la entrega del reporte al primer trimestre, esperan tener una mayor claridad sobre el rumbo de la operación.

“Acabamos de iniciar conversaciones con nuestros socios estratégicos. Para abril deberíamos tener una idea mucho más clara de lo que México y de si podríamos llegar a un acuerdo sobre cómo avanzar”, dijo Pablo Gonzalez Guajardo, director general de Kimberly Clark de México.

Diversificación de productos

González Guajardo explicó que Kenvue México genera ventas aproximadas por u$s 200 millones, lo que representa alrededor de una décima parte del tamaño actual de KIMBER.

El directivo explicó que si bien no representa una “gran cantidad”, tampoco es “insignificante”; sin embargo, implica la oportunidad de la empresa de ampliar la exposición hacia categorías de salud y bienestar, segmentos que la empresa considera de “alto potencial”.

La empresa dijo que estas categorías podrían integrarse bajo su modelo operativo, apalancando capacidades en innovación, marcas y canales de distribución, con impacto positivo tanto en ingresos como en márgenes en el mediano plazo.

El 3 de noviembre de 2025, Kimberly Clark Corporation anunció un acuerdo para adquirir todas las acciones en circulación de Kenvue por u$s 48,700 millones, una compañía especializada en salud con una amplia gama de productos como Aveeno, BAND-AID Brand, Johnson’s, Listerine, Neutrogena y Tylenol.

Las acciones de Kimberly Clark de México, que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores, subieron 3.08% para escalar a los MXN $41.75 por unidad (Ciudad de México 8:54 horas), de acuerdo con datos del centro bursátil.

Esta posible incorporación se une a la estrategia de la empresa por diversificar sus productos, como la cadena de suministro de productos para mascotas.

“Seguimos avanzando a muy buen ritmo y creemos que 2026 será un año decisivo para nosotros en ese sentido. Y en los próximos años, debería ser una categoría que aporte más en términos de ingresos y beneficios para Kimberly-Clark a México”, explicó.

Kimberly Clark de México aumentará dividendo

En paralelo, la empresa adelantó que el próximo 10 de febrero discutirá con su Consejo la propuesta de un dividendo de “un digito alto” y el programa de recompra para 2026, respaldado por su sólida generación de efectivo y perspectivas financieras. Además, anticipó que el programa de recompra de acciones se mantendrá “significativo”.

“2026 será otro año en el que ofreceremos este aumento de los dividendos de un dígito alto. Y también les propondremos una recompra de acciones, que seguirá siendo significativa”, dijo el directivo.