En esta noticia Exportaciones en el ojo de Kimberly Clark de México

Kimberly-Clark de México (KIMBER), fabricante y comercializadora de productos de higiene y cuidado personal, reportó resultados del cuarto trimestre de 2025 por encima de lo esperado, impulsados por una mejora en rentabilidad operativa y un sólido desempeño en el segmento de consumo.

Al cierre de diciembre, la compañía encabezada por Claudio X. González registró un flujo operativo (EBITDA) de 3,713 millones de pesos, un crecimiento anual de 6%. Este resultado implicó un margen EBITDA de 26.4%, ubicándose en el rango alto del objetivo de largo plazo de la emisora.

Los ingresos ascendieron a 14,058 millones de pesos en el periodo, un avance de 2.1% frente al mismo trimestre de 2024. En tanto, la utilidad neta se ubicó en 2,200 millones de pesos, lo que representó un incremento de 23% anual, apoyado en eficiencias operativas y disciplina en costos.

Exportaciones en el ojo de Kimberly Clark de México

Por segmentos, el negocio de consumo creció 5%, mientras que Away from Home retrocedió 10% ante ajustes de inventarios en el canal institucional. Las exportaciones disminuyeron 26% debido a menores volúmenes de rollos duros, ya que la empresa priorizó el abasto al mercado nacional.

“KIMBER cerró 2025 con récord de ventas, mejoría secuencial en rentabilidad y disciplina en rendimientos al accionista”, señalaron analistas de GBM.

De cara a 2026, el mercado estará atento a la recuperación de exportaciones, la estrategia de precios y posibles movimientos estratégicos vinculados a la franquicia Kenvue, agregaron los estrategas.

Para Ariel Méndez, analista en BX+, el reporte fue positivo ante la expansión de márgenes a nivel operativo y neto; sin embargo, advirtió que la debilidad en exportaciones, el efecto cambiario y un entorno de bajo crecimiento siguen representando retos.

En materia de capital, durante 2025 KIMBER destinó 1,800 millones de pesos a inversión, pagó 6,200 millones en dividendos, amortizó 3,700 millones de deuda y recompró acciones por 1,400 millones de pesos.

Con ello, Kimberly-Clark de México cerró el ejercicio con una posición de efectivo de 9,700 millones de pesos, fortaleciendo su perfil de liquidez y su flexibilidad financiera para enfrentar el entorno operativo.