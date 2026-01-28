Kimberly Clark de México alista una emisión de deuda de hasta MXN $10,000 millones a través de dos emisiones en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).

De acuerdo con documentos entregados a la plaza bursátil, la empresa de Claudio X. González busca emitir dos certificados bursátiles quirografarios con claves de pizarra KIMBER 26 y KIMBER 26-2, con opción de sobreasignacion por un total de 12,500 millones de pesos.

Estas emisiones representan la tercera y cuarta bajo el amparo de un programa por hasta MXN $40,000 millones y se espera que sean lanzados al mercado en marzo.

Estos títulos de deuda emitidos en bolsa, que no tiene garantía real específica y se respalda solo en la solvencia general del emisor, cuentan con la calificación “AAA” por parte de S&P National y Fitch Ratings, que indica que la empresa cuenta con una sólida capacidad financiera para hacer frente a sus obligaciones.

“La calificación de las emisiones refleja la posición de liderazgo en el mercado de Kimberly Clark de México, su generación fuerte de flujo de efectivo, su estructura de capital conservadora, su posición de liquidez robusta así como su historial preaprobado de deuda”, dijo Fitch Ratings en un documento.

Kimberly Clark de México espera utilizar los recursos recaudados para fines corporativos generales, incluido el pago de deuda.

De acuerdo con analistas de Fitch Ratings, la empresa mexicana mantiene una liquidez “holgada” debido a que la deuda de corto plazo de MXN $1,500 millones es cubierta por su nivel de efectivo y equivalentes de efectivo en torno a los 10,000 millones.

El próximo vencimiento de la emisora será en mayo, se trata de un crédito bancario. La siguiente amortización relevante será hasta el próximo año misma que asciende a 2,300 millones, el resto de su deuda vence hasta 2029 y 2034.