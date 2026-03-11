Desde Nueva York, Mercado Libre anunció su plan para este año: destinará US$ 3.400 millones a la Argentina para expandir su operación logística, fortalecer su plataforma de comercio electrónico y profundizar el desarrollo de su ecosistema fintech. La inversión es un 30% más de lo anunciado en 2025 -u$s 2600 millones- y se da a conocer a semanas de presentar sus resultados 2025, los últimos que tuvo a la compañía con Marcos Galperin como CEO. Desde 1° de enero de este año, Ariel Szarfsztejn asumió ese cargo. Como parte de este plan, el unicornio incorporará 1.900 nuevos empleos en distintas áreas estratégicas, una cifra similar a la anunciada en 2025. Actualmente, en el país, la compañía emplea a 16.700 personas. Según comunicó la empresa, la inversión incluye tanto bienes de capital como gastos operativos. “Tenemos la convicción de seguir apostando por Argentina. Vamos a ampliar nuestra infraestructura logística para llegar más rápido y mejor a cada punto del país y, al mismo tiempo, profundizar la digitalización financiera para promover mayor inclusión y acompañar el crecimiento de millones de personas y PyMEs”, señaló Juan Martín de la Serna, presidente de Mercado Libre Argentina. Los fondos -detalló la empresa- estarán destinados a ampliar la red logística, el desarrollo de nuevos centros de almacenamiento, la mejora tecnológica de la plataforma y el crecimiento de Mercado Pago. El impacto del ecosistema se refleja en sus números: más de 2,7 millones de PyMes y emprendedores argentinos venden a través de Mercado Libre. En 2025, la compañía exportó servicios por u$s 878 millones, fortaleciendo el sector de la Economía del Conocimiento, y aportó u$s 1.999 millones en impuestos, el nivel histórico más alto.