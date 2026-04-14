La marca de lencería italiana Intimissimi prepara su llegada a la Argentina con la apertura de su primer local en el país. La marca eligió Alto Palermo para iniciar su operación local. La inauguración está prevista para junio, con un local de 85 metros cuadrados (m2). El espacio estará ubicado a pocos metros de Victoria’s Secret, otra de las cadenas internacionales que ya opera en ese shopping. Ambas compiten en el segmento de lencería, ropa interior femenina y prendas para dormir. La apertura estará a cargo de grupo Leuru, el operador que ya maneja en el país marcas como Maje, Levi’s, Sandro y Bimba y Lola. El grupo tiene más de 50 años de trayectoria y opera marcas internacionales en distintos mercados de la región. Intimissimi nació en 1996 y forma parte de Oniverse, el grupo italiano antes conocido como Calzedonia. La compañía desarrolló una red internacional con presencia en Europa, América y Asia. La marca vende lencería, ropa interior, pijamas y prendas para dormir. En distintos mercados opera con tiendas propias y franquicias. La apertura en la Argentina se suma a la llegada de marcas extranjeras que en los últimos meses eligieron los principales shoppings porteños para instalar sus primeros locales o ampliar su presencia. Una de las firmas que confirmó recientemente su llegada es la sueca H&M. Según pudo saber El Cronista, la cadena mantiene conversaciones para abrir en Alto Palermo, que hoy aparece entre las ubicaciones con más potencial para el formato que busca la compañía. La empresa ya había dado una primera señal en el mercado local. Desde fines del año pasado comenzó a vender una selección de prendas en sucursales de Coto, en lo que representó su primer movimiento formal en la Argentina. La prueba piloto se realizó en seis puntos de venta entre el AMBA y la Costa Atlántica, con colecciones cápsula de verano centradas principalmente en indumentaria femenina. Entre las que regresan, aparece Mango. Vuelve después de más de 20 años con Grimoldi como socio local, que será el encargado de desarrollar la marca en la Argentina. El plan contempla cinco locales en cinco años. El primero ya tiene fecha, septiembre, en Alto Palermo. En paralelo, la compañía analiza sumar nuevas ubicaciones en otros centros comerciales de IRSA, como DOT o incluso Rosario, además de avanzar con el canal online. También vuelve Giorgio Armani al mercado local. El Grupo Tucci abrirá primero Armani Exchange en Unicenter y, en una segunda etapa, avanzará con Emporio Armani, con una propuesta más sofisticada. La marca había salido del país en 2009, cuando operaba bajo licencia. En Alcorta Shopping desembarcó Farm Rio, con un local de 105 m² y un plan de expansión que incluye entre ocho y diez tiendas adicionales en la Argentina y Uruguay, además del desarrollo del canal online. En paralelo, hay jugadores que vienen con otra escala. El grupo danés Bestseller confirmó su desembarco con marcas como Jack & Jones, Only y Balmohk y una inversión de alrededor de US$ 30 millones. El objetivo es abrir cerca de 30 locales, con primeras tiendas en Unicenter y expansión a calles comerciales y ciudades como Córdoba y Rosario. A eso se suma el Grupo One con Kiabi. La cadena apunta a un formato de locales grandes, de alrededor de 1200 m². El plan contempla al menos seis aperturas en los próximos 12 meses y forma parte de una estrategia más amplia del grupo, que también está detrás del regreso de Decathlon en el país. También hay marcas en carpeta. Superdry ya arma su estructura local junto a Tango Fabric, con un primer local previsto en San Isidro y el lanzamiento de e-commerce, además de un esquema de franquicias para escalar en el interior. En paralelo, como adelantó El Cronista Dolce & Gabbana llega por primera vez al país y abrirá un local en el Patio Bullrich. El movimiento ya se empezó a ver en 2025. Volvió Adolfo Domínguez después de más de dos décadas, con un plan de expansión gradual. El Grupo Tucci sumó The Kooples en Paseo Alcorta y ya operaba Zadig & Voltaire, consolidando su posicionamiento en el segmento premium. También abrieron Montblanc en Patio Bullrich y Tous, que proyecta entre 10 y 15 locales en los próximos años. En ese mismo segmento, Victoria’s Secret ya cuenta con varios locales en el país -entre ellos Unicenter, Galerías Pacífico y Alto Palermo- y proyecta seguir expandiéndose en el AMBA y el interior. En el segmento masivo, Miniso proyecta una inversión de u$s 50 millones para abrir hasta 100 locales en cinco años, con primeras aperturas en la peatonal Florida y en DOT, donde instalará una tienda de gran formato. Por su parte, Decathlon volvió al país con una tienda de 3300 m² en Vicente López y un plan de inversión cercano a los u$s 100 millones para abrir hasta 20 locales en cinco años.