El Cronista estrena un documental que indaga en una de las deudas históricas de la Argentina: el acceso al crédito hipotecario. La producción reúne a especialistas de distintas disciplinas que dialogaron sobre el origen del problema, su magnitud actual y los caminos posibles para resolverlo.

María Migliore, exministra de Desarrollo Humano y Hábitat de CABA , por ejemplo, evalúa la importancia de un rol proactivo del Estado disponibilizando suelo y generando incentivos, y propone mirar experiencias como Montevideo y Viena para pensar modelos de ciudades intermedias.

El sociólogo Fernando Bercovich explica las razones del quiebre del crédito hipotecario tras las crisis económicas de fines de los 90.

El diputado Martín Tetaz pone la lupa en la caída de los salarios reales tras la convertibilidad que rompió la relación entre ingresos y precio del metro cuadrado, dificultando el acceso incluso con crédito disponible.

Por su parte, la economista Marina Dal Poggetto remarca que sin depósitos de largo plazo es difícil sostener un sistema de crédito hipotecario estable.

Del lado de las constructoras, Beltrán Briones, presidente de Grupo Briones , detalla las alternativas actuales para comprar vivienda, desde el pago de contado hasta la compra en pozo, y subrayó el efecto multiplicador del crédito hipotecario en el mercado.

Un documental que reúne, en síntesis, múltiples miradas sobre un problema estructural, combinando diagnóstico económico, social y urbano con propuestas concretas para destrabar el acceso a la vivienda en el país. No te lo pierdas.