Singapur está construyendo una de las obras marítimas más ambiciosas del planeta. El puerto de Tuas transformará la costa oeste de la ciudad-Estado con enormes muelles, zonas ganadas al mar y sistemas capaces de operar buena parte de la terminal de forma automatizada.

Uno de los trabajos más llamativos requirió utilizar 227 cajones de hormigón de una altura comparable con un edificio de diez plantas. Estas gigantescas estructuras forman parte de la segunda fase del proyecto y fueron empleadas para construir unos 9,1 kilómetros de muro marítimo.

El objetivo final va mucho más allá de construir una nueva terminal. Cuando todas sus fases estén completas durante la década de 2040, el puerto de Tuas tendrá capacidad para manipular hasta 65 millones de TEU al año y contará con 66 atracaderos distribuidos a lo largo de 26 kilómetros.

La Maritime and Port Authority of Singapore (MPA) ha definido el proyecto como el futuro gran centro de las operaciones portuarias del país. Una vez terminado, ocupará aproximadamente 1.337 hectáreas, una superficie equivalente a unos 3.300 campos de fútbol.

Una megamuralla bajo el mar: para qué sirven los 227 bloques de hormigón

La segunda fase del puerto de Tuas implicó una operación de ingeniería de enorme escala. El proyecto contempló la construcción de una estructura de muelle de unos 8,6 kilómetros mediante 227 cajones de hormigón fabricados en la propia zona de obras.

Estos cajones son grandes estructuras huecas de hormigón que se colocan en el entorno marítimo y sirven como parte de la infraestructura que delimita y sostiene las nuevas áreas portuarias. La MPA señala que los 227 cajones utilizados en la fase 2 tienen una altura comparable con edificios de diez plantas.

La autoridad portuaria informa además que estas estructuras fueron utilizadas para formar aproximadamente 9,1 kilómetros de muro marítimo. Todos los cajones correspondientes a esta fase ya habían sido fabricados en abril de 2022.

El sistema permite avanzar sobre terrenos ganados al mar y crear una infraestructura preparada para soportar las operaciones de una terminal de contenedores gigantesca. La fase 2 es, además, la mayor de las cuatro etapas de reclamación previstas, con unas 387 hectáreas.

No es la primera vez que el puerto de Tuas utiliza este método. Durante la fase 1 se instalaron otros 221 cajones de una altura similar para formar unos 8,6 kilómetros de muro, una obra que ya mostraba la escala que tendría el futuro megapuerto.

Puerto de Tuas: tendrá 66 atracaderos y 26 kilómetros de muelles

La magnitud de la infraestructura se entiende mejor al observar el proyecto completo. El puerto de Tuas ocupará unas 1.337 hectáreas cuando finalicen sus cuatro fases.

Dentro de esa superficie habrá 66 atracaderos distribuidos a lo largo de aproximadamente 26 kilómetros. Según la MPA, las instalaciones estarán preparadas para recibir a los mayores buques portacontenedores del mundo.

La capacidad prevista también será extraordinaria. El puerto automatizado podrá gestionar hasta 65 millones de TEU anuales una vez que esté completamente operativo durante la década de 2040.

El TEU es la unidad utilizada internacionalmente para medir la capacidad de carga de los buques y terminales de contenedores. Un TEU equivale aproximadamente a un contenedor estándar de 20 pies.

Como referencia, Singapur gestionó 37,5 millones de TEU en 2021. La capacidad proyectada del puerto, por tanto, se acerca al doble de aquel volumen registrado por el país.

Será el puerto totalmente automatizado más grande del mundo

MPA Singapore

La escala física es solo una parte del proyecto. Singapur pretende que el puerto de Tuas funcione como una terminal altamente automatizada, en la que vehículos, grúas y sistemas digitales operen de manera coordinada.

La propia MPA señaló en sus planes oficiales que, cuando esté completamente desarrollado, Tuas se convertirá en el puerto totalmente automatizado más grande del mundo, con capacidad de hasta 65 millones de TEU.

La infraestructura incorporará vehículos guiados automatizados, conocidos como AGV, además de grúas automatizadas y sistemas inteligentes destinados a coordinar las operaciones portuarias.

“Las grúas de patio totalmente automatizadas, los vehículos guiados automatizados (AGV) sin conductor y las grúas de barco a tierra operadas a distancia impulsarán nuestra eficiencia operativa, la productividad de la mano de obra y la seguridad. Todo funcionará como un único sistema integrado”, afirmó Liang Hui Tan, vicepresidente de Desarrollo de Tuas, Tecnología Portuaria Estratégica, Soluciones y Servicios de PSA.

El puerto automatizado servirá así como un gran espacio de aplicación para tecnologías de automatización, operaciones remotas y transformación digital que podrán utilizarse posteriormente en otras terminales.

Por qué Singapur está construyendo un puerto de semejante tamaño

Singapur posee un territorio reducido, pero se encuentra en una posición estratégica dentro de algunas de las principales rutas marítimas internacionales. El puerto de Tuas busca garantizar que el país mantenga su papel como uno de los grandes centros mundiales del transporte marítimo.

El proyecto comenzó a desarrollarse por fases. Los trabajos de recuperación de terrenos de la fase 1 arrancaron en febrero de 2015 y concluyeron en noviembre de 2021, mientras la fase 2 comenzó en marzo de 2018.

Las primeras operaciones del puerto comenzaron incluso antes de finalizar toda la infraestructura. La instalación fue inaugurada oficialmente el 1 de septiembre de 2022 y continuará creciendo de manera progresiva durante los próximos años.

La fase 1 contará con 21 atracaderos de aguas profundas y podrá gestionar unos 20 millones de TEU al año cuando se encuentre plenamente operativa. Después se irán incorporando las siguientes etapas del complejo.

El resultado final será una única gran instalación capaz de concentrar las operaciones de contenedores de Singapur, con cajones de hormigón gigantes, kilómetros de muelles y sistemas automatizados trabajando dentro de una misma red.