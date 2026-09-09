El Marbella FC, club que participa en la tercera categoría de ascenso del fútbol español, está a punto de llevar a cabo un salto histórico en infraestructuras deportivas. Precisamente, la Fundación Marbella FC construirá un nuevo estadio que se convertirá en uno de los referentes modernos del sur del país.

El Ayuntamiento de Marbella ha aprobado recientemente el proyecto básico de esta ambiciosa obra, valorada en cerca de 115 millones de euros, lo que la posiciona como una de las mayores actuaciones urbanísticas y deportivas del municipio en los últimos años.

Confirmado | Un equipo del ascenso construirá un súper estadio: invertirá 115 millones de euros y será uno de los más modernos de la región (foto: Marbella FC) Marbella FC

Como será el estadio del club español en ascenso

El nuevo estadio contará con una capacidad para 10.000 espectadores, superando sustancialmente las limitaciones del recinto previo. Se situará en el centro urbano de Marbella, abarcando aproximadamente 45.000 metros cuadrados que en el pasado pertenecieron al Estadio Municipal Antonio Lorenzo Cuevas.

Más allá del campo de fútbol principal, el complejo deportivo incluirá instalaciones de alto nivel que transformarán el estadio en un espacio multifuncional de gran envergadura:

Un centro de alto rendimiento destinado a la preparación de deportistas.

Un hotel deportivo diseñado con 90 habitaciones.

Un amplio aparcamiento con capacidad para 1.000 vehículos.

Zonas comerciales y gastronómicas que enriquecerán la experiencia de los aficionados.

Estas características lo establecen como uno de los proyectos más avanzados de la región, cumpliendo con estándares de confort, sostenibilidad y servicios característicos de estadios de categorías superiores. El presupuesto destinado para su construcción asciende a 81,2 millones de euros, mientras que el costo total del proyecto se aproxima a los 115 millones.

Confirmado | Un equipo del ascenso construirá un súper estadio: invertirá 115 millones de euros y será uno de los más modernos de la región (foto: Marbella FC) Marbella FC

Un nuevo capítulo para el histórico Estadio Antonio Lorenzo Cuevas

El estadio se construye sobre las ruinas del Estadio Municipal Antonio Lorenzo Cuevas, que fue inaugurado en 1975 y, durante varias décadas, sirvió como la sede del Marbella FC. Este recinto, con una capacidad para aproximadamente 7000 espectadores y dimensiones de césped de 100 x 65 metros, debió ser clausurado en 2021 por razones de riesgo de colapso.

Subsecuentemente, sufrió un incendio en el área del césped y fue demolido a finales del verano pasado. Los trabajos de demolición se extendieron durante varios meses para acondicionar el terreno.

El antiguo estadio no solo fue un espacio de encuentro para encuentros de fútbol, sino que también se transformó en un escenario de grandes conciertos internacionales en las décadas de 1980 y 1990, con actuaciones memorables de Queen, Michael Jackson, Tina Turner y Prince, quienes dejaron una huella imborrable en la memoria cultural de Marbella.

Cuáles son las fechas claves en el proceso de construcción del estadio

La Fundación Marbella FC ha recibido del Ayuntamiento una concesión demanial por 75 años para la explotación del nuevo estadio, a cambio de un canon anual de 221.000 euros.

Como requisito, la entidad debe presentar el proyecto de ejecución visado en un plazo de dos meses y aportar un aval de 172.700 euros para asegurar la reposición de árboles afectados por las obras.

Una vez superados los trámites administrativos y comunicada la puesta en marcha, se estima un plazo de ejecución de dos años y medio. Esto implica que, si todo avanza conforme a lo proyectado, los aficionados del Marbella FC podrán disfrutar de su nueva casa en un horizonte cercano.