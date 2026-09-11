Vaca Muerta mira a Texas: qué puede copiar para bajar costos y subirse a la plataforma global exportadora
Ariel Masut, referente de la Cámara de Comercio Argentina-Texas, asegura que el interés de las empresas estadounidenses en Vaca Muerta sube, pero alerta por la falta de infraestructura, equipos y personal calificado.
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