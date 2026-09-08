El monumental megaproyecto ferroviario que conectará dos continentes y aeropuertos gigantes entra en una fase clave con 6750 millones (foto: ChatGPT)

El ferrocarril que conectará Europa y Asia a través de Estambul ha dado un paso significativo con la formalización de acuerdos preliminares para asegurar 6750 millones de dólares. Este proyecto, promovido por Turquía, se perfila como el más importante desarrollo ferroviario financiado con capital extranjero en el país.

La nueva línea ferroviaria atravesará el Bósforo y se establecerá como una infraestructura clave para la conexión entre continentes. El ministro de Transportes, Abdulkadir Uraloglu, ha confirmado el progreso de las negociaciones con entidades internacionales.

Según lo expuesto, esta iniciativa no solo ampliará la red ferroviaria, sino que representará un hito en la movilidad y el transporte de mercancías entre Europa y Asia.

Cómo será el proyecto de 125 km que unirá aeropuertos y cambiará la logística

El sistema, una vez culminado, poseerá la capacidad de transitar 33 millones de pasajeros y 30 millones de toneladas de carga anualmente, lo que evidencia un progreso significativo en la infraestructura logística de Turquía.

La línea ferroviaria que conectará Europa y Asia contará con una extensión de 125 kilómetros y atravesará el sector norte de Estambul. Esta conexión vinculará Gebze con Halkali a través del puente Yavuz Sultan Selim.

Dicho trazado promoverá la integración en una red única de los dos aeropuertos principales de la ciudad, reforzando la conectividad y acortando los tiempos de transporte tanto para pasajeros como para mercancías.

Cómo es el financiamiento internacional para el tren Europa–Asia

El proyecto cuenta con acuerdos preliminares establecidos con seis destacados prestamistas internacionales.

Entre ellos se encuentran el Banco Mundial, el Banco Asiático de Inversión en Infraestructura, el Banco Asiático de Desarrollo, el Banco Islámico de Desarrollo, el Fondo OPEP para el Desarrollo Internacional y el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo .

Financiación clave para el Ferrocarril de Circunvalación Norte: impulsará la capacidad ferroviaria nacional.

“El objetivo de nuestra gestión radica en concluir el proceso de licitación y transferir el terreno en el presente año, con el propósito de dar inicio a las obras de construcción”, afirmó Uraloglu.

El monumental megaproyecto ferroviario que conectará dos continentes y aeropuertos gigantes entra en una fase clave con 6750 millones (foto: Freepik) Xadartstudio tohamina

El límite actual del transporte ferroviario y el salto que promete el nuevo proyecto

En la actualidad, el transporte ferroviario de mercancías a través del Bósforo presenta limitaciones importantes. Solo es posible mediante el túnel de Marmaray y en horarios restringidos.

Según datos oficiales, entre 2020 y octubre de 2025 se transportaron apenas 1,7 millones de toneladas de carga a través de esta infraestructura, una cifra muy inferior al potencial logístico de la región.

El nuevo ferrocarril que unirá Europa y Asia busca superar estas limitaciones y abrir, en palabras del propio ministro, “una nueva era en la logística” al impulsar la capacidad ferroviaria entre ambos continentes.