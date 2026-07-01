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Los proyectos mineros continúan acelerando. AISA Group, a través de Minas Argentinas, anunció que estudia presentar un nuevo proyecto al RIGI.

La empresa ya consiguió la aprobación del Gobierno para un proyecto de u$s 665 millones , pero ahora evalúa elevar esa inversión a u$s 1500 millones. El objetivo es “transformar el distrito Gualcamayo en una plataforma de exploración, reposición y crecimiento de recursos minerales de largo plazo”, según comunicaron.

Juan José Retamero, CEO y fundador de Aisa Group, se lo adelantó al presidente Javier Milei la semana pasada, en la visita del mandatario a Madrid.

Gualcamayo, hace apenas dos años se encontraba en proceso de cierr e. Desde la llegada de Aisa Group en 2023, la compañía dio continuidad a la operación, regularizó deudas con proveedores, avanzó en la recategorización de recursos y reservas, y reactivó los trabajos de exploración que hoy sustentan un plan de desarrollo de largo plazo.

Un paisaje que será transformado

La nueva iniciativa, denominada Programa G50, complementa el RIGI ya aprobado para el Proyecto Carbonatos Profundos (DCP), que ya prevé una inversión de u$s 665 millones. En los planes presentados al Gobierno, la empresa estimó que podría lograr exportaciones por hasta u$s 26.500 millones entre 2030 y 2055.

“El segundo RIGI buscará llevar esa visión a una escala superior”, informó la empresa.

Al comienzo, buscará acelerar la evaluación de recursos remanentes en un horizonte de 24 a 36 meses, con el objetivo de sumar nuevas . En paralelo, avanzará sobre el desarrollo de nuevos sectores del distrito (38.000 hectáreas de concesión minera), incluídas áreas con potencial aurífero y de metales industriales.

“La oportunidad está en integrar Carbonatos Profundos, exploración brownfield, nuevos targets y una nueva mirada de toda nuestra propiedad. Argentina necesita proyectos que repongan reservas, generen divisas y sostengan empleo durante décadas para que haya más minería en las próximas décadas”, señaló la empresa en un comunicado.

El primer RIGI, aprobado en enero de 2026 , fue para el desarrollo de Carbonatos Profundos, un cuerpo mineralizado ubicado debajo de las antiguas zonas productivas de Gualcamayo, junto con la construcción, puesta en marcha y operación de la planta de tratamiento asociada.

“El RIGI es una herramienta clave para que la Argentina pueda transformar potencial geológico en inversión real. Nuestra decisión es seguir apostando por el país, por San Juan y por una minería moderna, competitiva y de largo plazo. Gualcamayo demuestra que una mina que parecía llegar al final puede renacer si hay visión, equipo, parámetros macroeconómicos estables y seguridad jurídica que permitan invertir”, destacó Juan José Retamero, fundador y CEO de AISA Group.

Además de Aisa Group, la reunión con el presidente contó con la participación de autoridades de firmas globales como Urbaser, ProEduca/UNIR, Hutchison Ports BEST, Platinum Equity, Ferrovial, Grupo Meliá, Prosegur, Fever, Emergent Cold LatAM, Naturgy, Bemberg Capital, Xtellus Capital Partners, PTP Group y Acciona.

La aprobación anterior

Minas Argentinas logró la aprobación para su Proyecto Carbonatos Profundos por u$s 665 millones en la mina Gualcamayo, de San Juan.

Ese proyecto “permite la extensión de vida de una mina en etapa de agotamiento con el desarrollo de un tipo distinto de mineralización y va a emplear 1700 personas en forma directa. Con éste ya son 10 los proyectos RIGI aprobados con una inversión total de más de u$s 25.000 millones", según detalló el ministro de Economía Luis Caputo, cuando lo aprobó.

Como todos los proyectos que lograron ingresar al RIGI, en este caso, la compañía también lo considera un hito relevante para la minería argentina, “al brindar previsibilidad normativa y seguridad jurídica para inversiones de gran escala”.

El plan ya aprobado contemplaba una inversión superior a los u$s 660 millones, de los cuales u$s 50 millones estarán destinados a exploración geológica.

El eje central del proyecto es el desarrollo y explotación del Proyecto Carbonatos Profundos (DCP), un yacimiento que contiene, al día de hoy, más de 3,5 millones de onzas de oro en recursos.

El distrito minero Gualcamayo contiene, en total, más de 5 millones de onzas de oro en recursos, incluyendo 3,2 millones en categoría de reservas probadas y probables.

Minas Argentinas estaba explorando en profundidad solo un 4% de la propiedad

Los estudios de prefactibilidad ya se encuentran avanzados. Ya setrabajó en las ingenierías y en la factibilidad técnica del proyecto. En términos de impacto laboral, se prevé que, de manera gradual, la etapa de construcción, estimada para fines de 2027, genere entre 1.000 y 1.500 puestos de trabajo. Una vez iniciada la producción, prevista para fines de 2029, se consolidarán alrededor de 600 empleos directos permanentes.

El proyecto incluye el desarrollo de una mina subterránea de última generación, una nueva planta de procesamiento y, fundamentalmente, la incorporación de una planta de oxidación a presión (POX).

Esta planta POX será una de las primeras en Sudamérica y una de las pocas instalaciones de su tipo en operación a nivel mundial.

Además, el plan contempla la construcción de un parque fotovoltaico de 50 MW, destinado a abastecer la demanda eléctrica de la operación.

A lo largo de su historia, la mina Gualcamayo ha realizado aportes por más de u$s 33 millones al Fondo Fiduciario para Jáchal, además de u$s 66 millones en regalías.