Ternium Argentina, el holding de productoras de aceros planos del Grupo Techint, compró por u$s 24,4 millones Tubos Argentinos (TASA), una de las principales compañías locales dedicadas a la fabricación de tubos de acero. La adquisición se da en un contexto de mayor presión importadora y mientras el sector siderúrgico discute el impacto del ingreso de productos extranjeros en grandes proyectos de infraestructura y energía.

Según informó en un comunicado, la operación implicó la compra total de la compañía y le permitió a Ternium asumir el control completo de la empresa. La transacción incluyó además la adquisición de los créditos que los accionistas vendedores mantenían contra la firma, por un total de u$s 8,2 millones.

Tubos Argentinos fue fundada en 1909 por Mauricio Silbert y en la década de 1980 fue adquirida por el grupo chileno CAP (Compañía de Aceros del Pacífico), tras atravesar una crisis financiera.

La empresa se dedica a la fabricación de tubos estructurales livianos y pesados, tubos de conducción, perfiles y tubos bajo norma API. En menor medida, también produce defensas viales y perfiles para paneles solares.

La compañía cuenta con dos plantas industriales, ubicadas en El Talar, provincia de Buenos Aires, y en Justo Daract, provincia de San Luis, y registra ventas anuales cercanas a las 42.000 toneladas.

Ternium señaló que, al momento de la operación, mantenía un crédito con la empresa por provisión de bienes y que en la actualidad no registraba deudas. El cambio de control también implicó la renovación del directorio y del órgano de fiscalización.

La compra se concreta en un momento en el que el sector siderúrgico local enfrenta una mayor competencia de productos importados. En los últimos meses, el ingreso de tubos de acero, en particular de origen chino, preocupó al sector a partir de su participación en licitaciones vinculadas a proyectos de infraestructura energética asociados al desarrollo de Vaca Muerta y a las iniciativas de exportación de Gas Natural Licuado (GNL).

El tema cobró mayor visibilidad durante los procesos de licitación para el suministro de caños destinados a gasoductos vinculados a proyectos de GNL. En esos concursos participan proveedores de distintos países, entre ellos empresas de China, India, Europa y América Latina, además de fabricantes locales.

El Grupo Techint, al que pertenece Ternium, manifestó en distintas oportunidades su preocupación por el impacto del ingreso de productos importados sobre la producción local. Su CEO, Paolo Rocca, sostuvo que la competencia externa plantea desafíos para la industria nacional, en un escenario marcado por menor actividad interna, caída de la construcción y mayor presión sobre los costos.

A la par, avanzan obras de infraestructura energética asociadas a Vaca Muerta, como gasoductos y oleoductos, que demandan grandes volúmenes de tubos de acero. En esos proyectos, la provisión de materiales se define a través de licitaciones internacionales, con participación de proveedores de distintos países y evaluación de requisitos técnicos y económicos.

En el caso de los proyectos de Gas Natural Licuado (GNL), las licitaciones se desarrollan en un contexto de costos ajustados.

Al mismo tiempo, el Gobierno mantiene una política de apertura comercial y sostiene que no intervendrá en negociaciones entre empresas privadas.