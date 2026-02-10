En medio de la polémica en torno a la provisión de caños para el gasoducto que construirá el consorcio privado que exportará GNL, Techint, el grupo que lidera Paolo Rocca, dio otro paso para ampliar su presencia en la industria siderúrgica de América latina. Ternium, su holding de productoras de aceros planos, completó la compra del 31,5% de la brasileña Usiminas que, todavía, estaba en manos de las japonesas Nippon Steel y Mitsubishi. La operación se concretó por el u$s 315,2 millones en efectivo, el monto que se informó a inicios de noviembre, cuando había sido anunciada. De esta forma, Ternium pasará a tener el 83,1% de la brasileña, una de las mayores productoras de acero de la región. En marzo de 2023, Techint puso fin a un conflicto de largo tiempo con sus socios japoneses por el control de Usiminas. En ese momento, acordó comprar la mayoría de sus acciones, por las que terminó pagando u$s 141,7 millones en julio de ese año. Además de la participación de Ternium (51,5% ), el grupo de los Rocca llegó al 61,3% a través de Confab, filial brasileña de Tenaris, su holding de fabricantes de tubos de acero sin costura. Fundada en 1962, Usiminas es la mayor siderúrgica de Brasil. Con una capacidad instalada de 9,5 millones de toneladas anuales de acero bruto, en 2024 vendió 4,3 millones de toneladas de acero y 8,6 millones de toneladas de mineral de hierro. Facturó 25.870 millones de reales (más de u$s 4500 millones al cambio de ese momento). Techint ingresó a su capital en 2011 y, entre 2014 y 2016, amplió su participación hasta el 47,1% que tuvo hasta su acuerdo de 2023 con los japoneses. En 2018, ambas partes -Rocca y los asiáticos- habían llegado a un acuerdo para finalizar las peleas judiciales que tuvieron sobre el manejo de la empresa. Con sede central en México, Ternium es el grupo de nuclea a las fábricas de aceros planos de Techint. En nueve meses de 2025, despachó 11,3 millones de toneladas de productos de acero y 5,3 millones de toneladas de productos de minería. Facturó u$s 11.834 millones, un 14% menos que en igual período de 2024, y ganó u$s 132 millones, contra una pérdida de u$s 159 millones de un año antes. El miércoles 18 de febrero, difundirá sus resultados completos de 2025.