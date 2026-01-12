En esta noticia En petróleo

La producción de petróleo de noviembre tocó los 861.000 barriles . El número es casi idéntico al de octubre (apenas una caída del 0,6%), pero se consolida la tendencia de crecimiento interanual, que ya es del 12%. Y, nuevamente, Vaca Muerta alcanzó otro récord de producción, al igual que YPF.

Vaca Muerta “shale” es la principal cuenca del país, con 575.000 barriles. La siguen San Jorge (Chubut) y Neuquén convencional. Aunque la producción país cayó un 0,6%, la de Vaca Muerta avanzó un 1,3%. Es decir que volvió a ser récord. Creció un 31% con respecto a hace un año y casi 70% en relación a 2023.

En no convencional, YPF alcanzó los 319.000 barriles, un 3,5% más que en octubre, según datos de Economía y Energía.

A medida que se espera el dato de diciembre, que defina el número final del superávit energético 2025, se van perfilando tendencias para 2026. La producción seguirá aumentando, al igual que el volumen de las exportaciones. En cambio, hay dudas sobre qué pasará con los precios.

Los analistas se inclinan a creer que el barril crudo de petróleo estará estable o incluso bajará un poco. Como contrapartida, aparecen proyecciones sobre mayores importes en que se comercializará el GNL. Argentina está lanzada a conseguir inversiones en ese terreno, con varios proyectos.

“Continuamos viendo el marco macro del gas como más interesante y mejor posicionado que el marco macro del petróleo. Y esperamos que el precio se sostenga en una marca de u$s 4 por los próximos años. Los precios podrían caer temporariamente por debajo de este nivel durante el próximo verano (invierno local) debido a un un incremento del suministro que superó a la demanda asociada con los proyectos de exportación de GNL”, explica un informe de CrediSights, una empresa de Fitch Solutions.

“Sin embargo, esperamos que la demanda continúe aumentando hasta 2026 con la continuación de los incrementos en los proyectos de exportación de GNL y una disminución en el crecimiento de la producción de gas asociada”, puntualizan.

Argentina está lanzado a dos proyectos de exportación de GNL. Por un lado, está el consorcio de empresas encabezado por PAE (Southern Energy), y también está la iniciativa de YPF, junto con Eni y la emiratí Adnoc.

En 2026, habrá crecimiento en la producción de gas líquido. “Será mayormente encabezado por Brasil, Canadá, Estados Unidos y Argentina”, aclara el informe. El país presidido por Donald Trump será el mayor aportante.

En 2024, el país tuvo un superávit de u$s 5668 millones, gracias a que subieron las exportaciones y bajaron las importaciones. En 2025, las empresas encontraron que, si caen los precios, la única forma de mantener las ventas -y hasta acrecentarlas- es con mayores volúmenes. Durante el 2025, fueron varios meses en los que se exportó casi 5 veces más de lo que se importó, como sucedió en noviembre.

En los primeros 11 meses hasta noviembre, las exportaciones fueron de u$s 8765 millones, un 20% más que los u$s 7331 millones de 2024. En el mismo período, las importaciones también retrocedieron un 20%: fueron de u$s 2882 millones en 2025, contra u$s 3605 millones de este año.