Ternium mantiene el avance de las inversiones para ampliar su planta de Pesquería en Nuevo León y en este sentido, la empresa recibió al secretario de Economía, Marcelo Ebrard, para mostrarle sus avances. Durante el recorrido, la empresa mostró la tercera fase de su centro industrial, qué contó con una inversión de u$s 4,000 millones e integra operaciones de decapado y customizado, así como nuevas líneas de laminación en frío y galvanizado, que iniciaron operaciones en febrero. En un comunicado, la empresa destacó que con esta inversión el Centro Industrial Ternium se consolida como el complejo siderúrgico más moderno y sustentable del continente y con esta tercera etapa todo el Centro Industrial alcanzará una inversión acumulada de más de u$s 7,500 millones. Durante la visita, el secretario recorrió el predio donde se instalará la nueva acería parte de la tercera fase, así como las recién inauguradas líneas Galvanizado 2 y PLTCM 2. En este punto, el secretario participó en un encuentro con clientes y colaboradores encabezado por Máximo Vedoya, CEO de Ternium. La empresa aseguró que la nueva acería avanza conforme a lo previsto y se estima que esté lista hacia finales de este año. “Con esta nueva planta, Ternium fortalecerá su capacidad para producir ñ acero automotriz de alta calidad, con las menores emisiones de CO₂ por tonelada en la industria a nivel global”, aseguró la compañía. Durante su intervención, Ebrard compartió la importancia de seguir invirtiendo en México, lo cual es uno de los ejes centrales de su Secretaría. “El objetivo estratégico en nuestro país es apoyar a las empresas que están invirtiendo acá y reducir las importaciones. Queremos respaldar la industria que está en México, es nuestra labor y nuestra tarea”, dijo el funcionario. Además, el CEO de la empresa, Máximo Vedoya, comentó que la inversión que realiza la compañía es una muestra del compromiso que tiene la industria siderúrgica mexicana en general, pero que tiene la capacidad de seguir creciendo en México, de seguir elaborando productos sofisticados, de seguir abasteciendo a sus clientes y generar ecosistemas de desarrollo con proveedores, con clientes, y con personal mexicano, empleos de calidad e ingresos. En este sentido, Ternium forma parte de las empresas que se sumaron a la iniciativa Hecho en México, impulsada por la Secretaría de Economía para fortalecer la producción nacional, promover el valor de la industria mexicana y consolidar cadenas de suministro más competitivas y resilientes.