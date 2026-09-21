El avance de la capacidad de transporte de Oldelval es acompañado por el crecimiento de Oiltanking

Tres constructoras argentinas se quedan con una obra clave para el mayor RIGI minero

Techint Ingeniería & Construcción terminó la última soldadura de la línea regular de Duplicar Norte, el oleoducto que construye para Oldelval y que permitirá ampliar la capacidad de transporte de petróleo de Vaca Muerta.

La obra tiene 207 kilómetros de extensión y demandará una inversión estimada de u$s 380 millones.

Está previsto que comience a operar parcialmente a fines de este año, mientras que la habilitación definitiva se proyecta para el primer trimestre de 2027. En esa instancia incorporará capacidad para transportar 220.000 barriles diarios.

El proyecto empezó a avanzar a mediados de 2025, después de que la transportista firmara contratos con Pluspetrol , Chevron, Tecpetrol y Gas y Petróleo del Neuquén (GyP).

El 80% de la inversión fue financiado por esas compañías, mientras que el 20% restante quedó a cargo de Oldelval. A su vez, solicitó incorporar el proyecto al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

La conexión con el mayor oleoducto de Vaca Muerta

Duplicar Norte se integrará en Allen con el sistema de Oldelval y podrá conectarse con Vaca Muerta Oil Sur (VMOS).

Se instalará una Unidad Automática de Medición que permitirá transferir crudo entre ambas redes, con una capacidad de entre 20.000 y 45.000 metros cúbicos diarios.

VMOS es el oleoducto que se construye desde Río Negro hasta Punta Colorada, sobre la costa de la provincia. Tendrá 437 kilómetros y demanda una inversión de alrededor de u$s 3000 millones.

El proyecto incluye además una terminal marítima desde donde se exportará el petróleo de Vaca Muerta. Está previsto que comience a operar en noviembre, mientras que la primera exportación se realizará entre fines de enero y principios de febrero.

Durante el segundo semestre de 2027, podrá transportar hasta 550.000 barriles diarios, con posibilidad de ampliar ese volumen hasta 700.000.

La construcción que lleva adelante la compañía de Rocca contempla alrededor de 17.250 juntas soldadas. Cerca de 9840 corresponden a la línea regular y otras 7410 fueron realizadas en la Planta de Doble Junta.

Es el tercer proyecto consecutivo de la constructora para la transportista, después de Duplicar y Duplicar II.

Oldelval transporta el 89% del petróleo de la Cuenca Neuquina

La ampliación de la red de oleoductos

En 2021, Oldelval transportaba alrededor de 250.000 barriles de petróleo por día. Dos años después, convocó a una licitación para sumar capacidad por otros 250.000, pero las petroleras pidieron espacio para volúmenes mucho mayores.

Así se amplió Duplicar, un proyecto que demandó una inversión de u$s 1400 millones e incluyó nuevas cañerías, estaciones de bombeo y tecnología. Los trabajos permitieron sumar alrededor de 300.000 barriles diarios.

La obra se inauguró en abril de 2025 y llevó la capacidad del sistema hasta 540.000 barriles por día. Para ese momento, las productoras ya habían manifestado interés por contar con más espacio para transportar el crudo.

En julio de 2025 se confirmó la ejecución de Duplicar Norte, después de la firma de los contratos de transporte, y se presentó el pedido para ingresar al RIGI.

Los acuerdos se firmaron bajo la modalidad “ship or pay”, por la que las petroleras pagan por la capacidad de transporte contratada.

En marzo de este año quedó activa Oleoductos del Valle SDE, una sucursal creada específicamente para el proyecto.