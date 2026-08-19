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Tecpetrol recibió la aprobación del Gobierno para acceder al RIGI. Es para una inversión de u$s 6400 millones en el proyecto de petróleo Los Toldos II.

“El Comité Evaluador aprobó el ingreso al RIGI del proyecto de petróleo Los Toldos II Este de la empresa Tecpetrol en Vaca Muerta. Implica una inversión de u$s 6400 millones y generará 3100 empleos directos y 4800 indirectos”, informó el ministerio de Economía.

Bloomberg

“El proyecto prevee producir 70.000 barriles diarios de petróleo; el RIGI no solo acelerará el ritmo del desarrollo sino que además permitirá que se incrementen en aproximadamente un 40% los recursos a ser desarrollados en el área”, informó el Gobierno.

Aunque las petroleras que componen Southern Energy -con PAE a la cabeza- tienen un RIGI aprobado por más de u$s 15.000 millones y hay proyectos en danza superiores (como el de YPF por u$s 51.000 millones), este parece ser el de mayor monto avalado hasta ahora.

Pampa Energía también recibió el OK oficial para Rincón de Aranda, al que destinará u$s 4521 millones, mientras que el oleoducto Vaca Muerta Sur (VMOS) también fue aprobado para un desembolso de uSs 2900 millones para la infraestructura de evacuación de crudo desde la cuenca neuquina hasta las costas de Río Negro.

El presidente Javier Milei tuvo algunas expresiones irónicas sobre Paolo Rocca, el empresario y principal accionista del grupo Techint. Lo llamó “Don Chatarrín” (o “Mr. Petty Scrap Dealer”) en redes sociales, por una licitación privada en la que una empresa de Techint no salió favorecida.

Luego habló de “delincuentes del nacionalismo barato” y empresarios “prebendarios” en referencia a dirigentes industriales, a los que no identificó. También se manifestó en contra de productos más caros o de peor calidad que “no son dignos del favor del mercado”.

Los otros proyectos

El proyecto Argentina LNG (de YPF, Eni y XRG) solicitó adherir al RIGI por u$s 51.000 millones destinada a una cadena de producción de gas en Neuquén y plantas de licuefacción flotantes en Río Negro.

YPF también propone un desarrollo masivo upstream de crudo en cinco áreas contiguas de Vaca Muerta para alcanzar 240.000 barriles diarios, valuado en US$ 25.000 millones.

Pluspetrol tiene un proyecto de expansión por u$s 12.400 millones de no convencional en Bajo del Choique-La Invernada.

Vista también presentó la solicitud para adherir al RIGI con una inversión de u$s 5800 millones para desarrollar Bandurria Norte, una de las áreas que posee en Vaca Muerta. La iniciativa prevé la perforación de 332 nuevos pozos y una producción estimada de 50.000 barriles equivalentes de petróleo por día .

Se trata del primer desarrollo que la compañía pondrá en marcha fuera del núcleo donde concentra actualmente la mayor parte de su actividad.