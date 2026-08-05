El consorcio Vaca Muerta Oil Sur prepara el desarrollo de una obra histórica para conectar la Cuenca Neuquina con el océano Atlántico. La iniciativa petrolera prevé la construcción de un tendido de transporte y una terminal marítima dedicada exclusivamente a la exportación de crudo. Esta infraestructura busca resolver el cuello de botella del sector y multiplicar la capacidad de evacuación energética de la Argentina hacia los mercados internacionales .

El megaproyecto Vaca Muerta Sur inició sus primeras etapas operativas y prevé estar plenamente operativo hacia finales de la década. Las empresas operadoras confirmaron el esquema de financiamiento internacional necesario para acelerar los plazos de ejecución de los trabajos. El marco regulatorio del Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones permitió garantizar la seguridad jurídica requerida para este tipo de desembolsos.

¿Cómo será la obra y qué avances implica para la región?

El trazado principal del sistema se extenderá a lo largo de 570 kilómetros desde Añelo hasta la costa rionegrina. La tubería atravesará el territorio patagónico para desembarcar en la zona de Punta Colorada, en el departamento de San Antonio. Esta estratégica ubicación costera reemplazará los accesos tradicionales y concentrará el mayor flujo de transporte de hidrocarburos del país .

La elección de la costa atlántica de Río Negro responde a la profundidad natural de sus aguas para la operación de buques tanques. Las instalaciones contarán con dos monoboyas de amarre offshore situadas a varios kilómetros de la ribera. Esta tecnología permitirá la carga directa a barcos petroleros de gran calado sin necesidad de realizar maniobras de dragado en la zona portuaria.

El desembarco de la infraestructura demandará una profunda transformación de las zonas productivas en las localidades cercanas a la traza. La llegada del ducto requerirá la instalación de estaciones de bombeo, parques de tanques y campamentos operativos permanentes. Esta reorganización territorial potenciará los servicios locales y modernizará la red vial de los municipios del Golfo San Matías.

La mega inversión proyectada y las alianzas productivas

El consorcio inversor aseguró una partida de financiamiento corporativo por más de 2000 millones de dólares aportados por bancas internacionales. La suma total presupuestada para el desarrollo completo de la obra alcanzará cerca de 3000 millones de dólares. Este monto representa la mayor inversión privada directa canalizada en infraestructura energética pesada de las últimas décadas en el país.

La ejecución del proyecto reúne a las principales empresas refinadoras y productoras que operan en los yacimientos no convencionales. La alianza estratégica está liderada por YPF junto a socios globales como Shell, Chevron, Vista, Pan American Energy, Pluspetrol, Pampa Energía y Tecpetrol. Este esquema de consorcio unifica el capital de las compañías para garantizar la carga continua del sistema.

El diseño del complejo contempla una capacidad final de transporte superior a los 700.000 barriles diarios de petróleo. La planta costera incluirá un parque de tanques con capacidad para acopiar millones de barriles de manera simultánea. De este modo, la red permitirá operar con independencia de la red tradicional de oleoductos para dinamizar toda la cadena de valor.

El potencial de trabajo, empleo y de exportación que buscan obtener

Las etapas de preparación de suelo, soldadura de cañerías y construcción civil generarán más de 20.000 puestos de trabajo directos e indirectos. La demanda laboral abarcará a técnicos especializados, operadores de maquinaria pesada, ingenieros y personal de logística regional. Las economías de Neuquén y Río Negro experimentarán un fuerte impulso por la contratación masiva de servicios y mano de obra local.