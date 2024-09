Stellantis invertirá u$s 385 millones para producir más modelos y un nuevo motor en Córdoba

Stellantis invertirá u$s 385 millones para producir una familia de vehículos y desarrollar componentes y, también, un motor nuevo en su planta de Ferreyra, Córdoba. El monto incluye, además, la radicación en la provincia para abastecer al ex complejo de Fiat de Suramericana, una autopartista de capitales brasileños que la automotriz europea compró el año pasado.

Así lo anunció la empresa este jueves, en un acto realizado en la fábrica, que contó con la presencia del gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, y del presidente de Stellantis América del Sur, Emanuele Cappellano. " Es la inversión mas importante de la industria automotriz argentina este año ", aseguró el ejecutivo, durante su discurso.

El 75% de la producción de los próximos modelos y del nuevo motor será para exportar, adelantó.

Es la primera inversión que el complejo cordobés recibe desde la fusión entre FCA Automobiles (Fiat-Chrysler) y PSA (Peugeot, Citroën y DS), que empezó a ejecutarse en 2020 y se concretó a mediados de 2021. El desembolso más reciente que había tenido el Ferreyra fueron los u$s 500 millones que, en febrero de 2016, el entonces piloto de FCA en el país, Cristiano Rattazzi, le había anunciado a un recién asumido Mauricio Macri para producir el Fiat Cronos, lanzado en 2018.

Stellantis es la principal vendedora de vehículos de la Argentina. El año pasado, consolidó una participación del 28,1% entre sus marcas Fiat (13,1%), Peugeot (9,9%), Citroën (2,9%), Jeep (2,1%) y Ram (0,1%). En ocho meses de 2024, con un mercado 16,1% inferior al de igual periodo de 2023, su share fue del 24,7%, según datos de la Asociación de Concesionarios de Automóviles de la República Argentina (Acara).

Fabricante dos de los tres autos más vendidos del país -el Cronos, líder del ranking en los últimos años, y el Peugeot 208-, arrancó 2024 con un plan de producción de 150.000 a 160.000 unidades entre sus dos polos productivos: Córdoba, donde hace el Cronos, y El Palomar, que, además del 208 y los utilitarios Peugeot Partner y Citroën Berlingo, hace dos meses sumó el Peugeot 3008, primer SUV que Stellantis fabrica en el país, tras una inversión de u$s 270 millones.

En el grupo, mantienen bajo siete llaves aún en qué consiste la futura familia de productos a radicar en Ferreyra, la planta que Fiat inauguró en 1996, cuando volvió directamente al país. En la industria automotriz, suena fuerte desde hace tiempo que se trata de una pick-up. En la región, el grupo ya produce la Dodge Ram (México), la Fiat Toro y la reciente Dodge Rampage (las dos en Brasil) y la Peugeot Landtrek, que le fabrica Nordex, la planta de montaje que Manuel Antelo tiene en Uruguay.

Por ahora, lo concreto es que los u$s 385 millones anunciados este jueves en Córdoba le ponen un primer "qué" a los u$s 400 millones que el grupo había anticipado en abril que desembolsaría en la Argentina hasta 2027. Con el desembolso, Stellantis superó los u$s 1000 millones invertidos en la Argentina en los últimos dos años. Además de en su negocio automovilístico, el año pasado, en dos operaciones, Stellantis inyectó u$s 275 millones en McEwen Copper, minera dueña del proyecto de cobre Los Azules, en San Juan. Es el segundo mayor accionista del proyecto. Este año, también puso u$s 100 millones para tomar el 49,5% de la empresa de energía solar 360 Energy. En 2023, compró la filial argentina de la cadena francesa de retail y servicios para autos Norauto. Y, con el anuncio de este jueves, se develó la adquisición de Suramericana, realizada también el año pasado.

En abril de 2023, Stellantis acordó la compra del 100% de Suramericana de Plásticos Soplados, fabricante de tanques de combustible que tenía a dos firmas brasileñas, IPA Industria de Productos Automotivos y Landeck Administracao e Participacoes, como accionistas. La transacción se realizó por algo menos de $ 2900 millones, unos u$s 6,7 millones al tipo de cambio oficial de ese momento, según una presentación hecha entonces a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC).

