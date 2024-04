Stellantis confirma la producción del Peugeot 2008 en El Palomar y podría sumar una pick-up en Córdoba

Stellantis confirmó la incorporación de un nuevo vehículo a la línea de montaje de su planta de El Palomar. Se trata del Peugeot 2008, SUV en cuya radicación en la Argentina el grupo europeo hizo una inversión de u$s 270 millones y cuyo lanzamiento programa para el segundo semestre de este año.

Además, tal cual anticipó hace un mes el grupo e informó El Cronista, Stellantis ratificó un plan de desembolsos en la Argentina de u$s 400 millones, a ejecutar de 2025 a 2030. Aunque no develó aún cuáles serán, Emanuele Cappellano, presidente de Stellantis América del Sur, anticipó en diálogo con la prensa argentina que parte de los fondos se destinarán a la producción de nuevos modelos. No descartó que se desarrolle una pick-up en la planta de Ferreyra, Córdoba, la otra fábrica de vehículos que el grupo tiene en el país.

" Creemos en Peugeot. Creemos en la Argentina. Sabemos que el país está pasando, claramente, por una fase de transformación, de volatilidad. Pero tenemos el coraje de invertir porque pensamos mucho en el futuro del país. Es un gran paso para nosotros ", declaró el ejecutivo, italiano que asumió su cargo en noviembre, tras casi una década de trabajo en la región.

El 2008 argentino ya inició su producción en la planta de El Palomar; se lanzará en el segundo semestre.

" Para Stellantis, la Argentina es, históricamente, un mercado muy fuerte. Claramente, existen fluctuaciones. Pero, fundamentalmente, creemos en su potencial -continuó-. Muchas veces, el país demostró capacidad para tomar los ciclos con fuerza. Es fácil invertir cuando todo está bien. Nosotros estamos mirando el potencial: puede volver a ser un mercado de 700.000 o 1 millón de unidades, como se pensó alguna vez ".

La visión de Cappellano está alineada con la del CEO global de Stellantis, el portugués Carlos Tavares, quien, cuando anunció su plan de inversiones de u$s 6000 millones en la región, de los cuales la vasta mayoría irá a Brasil y u$s 400 millones, a las plantas argentinas: El Palomar y Ferreyra.

" Las inversiones de u$s 400 millones entre 2025 y 2030 en la Argentina será para nuevos productos, nuevas plataformas y nuevas tecnologías ", indicó el CEO regional. ¿Los planes incluyen la producción de una pick-up en Córdoba?, se le preguntó. " No daremos detalles. Sabemos que la Argentina es un mercado muy importante de pick-ups. Con certeza, es un segmento en el que Stellantis quiere mantenerse vivo y con liderazgo ", respondió, sonriente, acerca de una categoría en la que el grupo hoy está presente con la Dodge RAM (fabricada en México), Fiat Toro (producida en Brasil), la más reciente Dodge Rampage (también brasileña) y la Peugeot Landtrek (hecha en Uruguay).

Emanuele Cappellano, presidente de Stellantis América del Sur: "La Argentina está en una fase de transformación".

Stellantis es el grupo nacido hace tres años de la fusión entre FCA Automobiles (Fiat y Chrysler) y PSA (Peugeot, Citroën y DS). En la Argentina, es el mayor vendedor de vehículos, con una participación de mercado del 28,1% el año pasado y del 23,8% en el primer trimestre de 2024, según datos de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara). Produce a los dos autos más vendidos del país: el Fiat Cronos (en Ferreyra) y el Peugeot 208 (El Palomar). En la ex planta de PSA también hace los utilitarios Partner (Peugeot) y Berlingo (Citroën). Este año, sumó el 2008, cuya producción en el país ya era un secreto a voces en la industria automotriz.

" Es el primer SUV fabricado por Stellantis en la Argentina. Son u$s 270 millones de inversión y la consolidación de nuestra plataforma CMP en El Palomar, que ya lleva invertidos u$s 320 millones ", indicó Cappellano, en referencia al desembolso que, entre 2017 y 2020, requirió la producción del 208.

Sobre el nuevo producto, Cappellano se limitó a decir que se lanzará en el tercer trimestre. La inversión ya se hizo, afirmó, y las precisiones sobre volúmenes de producción se informarán en ese momento. " Se podrá abastecer al mercado local y a la exportación ", apuntó.

" Un vehículo que se produce en la Argentina siempre tiene como finalidad la exportación. Es lo que te hace sustentable la producción ", agregó Martín Zuppi, director general de Stellantis Argentina. Zuppi, hoy, planifica una producción entre 150.000 y 160.000 unidades entre las dos plantas, "no muy distinta a la del año pasado", dijo. Ese volumen incluye al 2008. Con un mercado local que, este año, será más bajo - se esperan 350.000 a 400.000 patentamientos, contra casi 450.000 de 2023 -, crecerá el mix de exportación. " Tenemos la buena noticia de que Brasil está creciendo ", indicó Zuppi.

Los 3 pedidos de la minería para destrabar inversiones por más de u$s 25.000 millones

" Brasil creció un 9% en el primer quarter. Creemos que mantendrá su crecimiento. Existe demanda. Perdimos market share sólo porque tuvimos algunas limitaciones para importar, no por falta de demanda ", sumó Cappellano.

Los ejecutivos mantuvieron discreción acerca de los u$s 400 millones a invertir en el resto de la década. El CEO regional remarca que los desembolsos estarán fundados en el plan estratégico del grupo, llamado Next Level, cuyos pilares son acelerar el negocio, mejorar la experiencia del cliente, lograr excelencia operacional, profundizar la descarbonización, alcanzar sustentabilidad financiera y hacer foco en las personas (internas y stake-holders).

Martín Zuppi, director general de Stellantis Argentin: "La exportación hace sustentable la producción".

El comunicado oficial menciona, también, "la adquisición de nuevas empresas". Huella, precisamente, que la filial siguió en el último año, con el ingreso a la minera McEwen Copper (invirtió cerca de u$s 300 millones), la compra de la filial argentina de Norauto y una inyección de u$s 100 millones en la generadora de energía renovable 360Energy.

Si bien es una estrategia global -sin ir más lejos, la filial brasileña compró este año DPaschoal, otro retailer de autopartes, como Norauto-, hubo condiciones de la Argentina que propiciaron esas decisiones.