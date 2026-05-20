Stellantis lanzó en la Argentina la segunda generación del Citroën C5 Aircross, SUV del segmento C del mercado automotor. Más allá del producto en sí mismo, una de las mayores novedades es que se trata del primer modelo de automóvil fabricado en Europa que se empieza a vender en la Argentina bajo el marco del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea (UE), que empezó a regir este mes.

Por tal razón, es más barato que lo que Stellantis había previsto cuando planificó su introducción, debido a que, ahora, tributa un arancel del 17,5%, en vez del 35% con el que están gravados los vehículos producidos fuera del Mercosur.

“ El C5 Aircross es el primer modelo que se importa bajo el nuevo acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea ”, dijo Pablo García Leyenda, director comercial de Stellantis Argentina, en una rueda de prensa posterior al evento de lanzamiento, realizado en La Ellerstina Polo Club, de General Rodríguez.

“ Este lanzamiento se planificó hace más de un año, cuando el acuerdo ni existía en los planes ”, declaró el ejecutivo, según reprodujo el portal especializado Autoblog.

“ En cuanto se aprobó (el acuerdo con la UE), automáticamente lo volcamos en el precio del C5 Aircross, que quedó muy competitivo, en $ 59,9 millones -agregó- . Sin ese acuerdo, mi estimación es que hubiese costado alrededor de $ 66 millones ”.

Desarrollado en Francia y ensamblado en la planta de Citroën en Rennes, el nuevo Citroën C5 Aircross se comercializa en el mercado argentino en su versión MAX, configurada específicamente para responder a las expectativas de los clientes locales.

El grupo Stellantis es la automotriz que más vehículos vende en la Argentina. Fabricante de dos de los tres modelos más exitosos del país -Fiat Cronos y Peugeot 208-, en 2025, registró un total de 176.876 patentamientos entre sus marcas Fiat, Peugeot, Citroën, DS, Jeep y RAM, según la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara). Equivalieron a una participación de mercado del 28,9%. Citroën vendió 24.301 unidades, un share del 4,2% (había sido del 3,7% en 2024).

“ Estamos llegando a una cierta previsibilidad gracias a los acuerdos: el de la UE y el de los Estados Unidos. Los estamos viendo y estudiando (y aplicando), para poder volcar al mercado productos competitivos ”, agregó García Leyenda, en las declaraciones que reprodujo Autoblog.

El C5 Aircross lopetegui

“ En lo que tiene que ver con los Estados Unidos, estamos trabajando para analizar la posibilidad de traer RAM, Jeep Grand Cherokee, Grand Wagoner y Wrangler. Son proyectos que estamos analizando para que, en cuanto esté oficializado el acuerdo, avanzar en lo que creamos mejor ”, amplió.

A fines del año pasado, los gobiernos de Donald Trump y Javier Milei firmaron un tratado de comercio que, en el sector automotor, implica el intercambio (sin arancel) de hasta 10.000 vehículos por año.