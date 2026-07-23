La startup mexicana PuntoPost dio a conocer el cierre de una ronda de inversión por 4.3 millones de euros, en la que participaron sus inversionistas actuales 4Founders Capital, JME Ventures, Lanai e Inclimo. El retailer mexicano Liverpool, que está compitiendo con los e-commerce en rapidez de entregas, también se incorporó como nuevo inversionista.

Fundada hace poco más de un año, PuntoPost busca abaratar los costos de última milla al incrementar su red de puntos de entrega. La startup recibió un capital inicial de u$s 1.5 millones de dólares en enero de 2025.

A diferencia de los modelos tradicionales de entrega a domicilio, PuntoPost opera mediante una red de pequeños comercios que funcionan como puntos de recolección de compras realizadas en línea. El esquema busca optimizar las rutas de distribución, disminuir los recorridos de última milla y reducir la dependencia de los grandes operadores logísticos.

Entre los clientes que ya utilizan esta infraestructura se encuentran GoTrendier y plataformas logísticas como Skydropex y Envía.com, que emplean la red para optimizar sus operaciones de última milla.

De acuerdo con una publicación de LinkedIn de hace tres meses, PuntoPost ya cuenta con una red de más de 2,000 puntos de entrega y recolección de paquetes en México.

Actualmente, la empresa tiene presencia en Ciudad de México, Estado de México, Jalisco, Nuevo León, Puebla, Tlaxcala, Querétaro, Hidalgo, Guanajuato, Veracruz y Tabasco.

Doble impacto

Sus fundadores son Alberto Leroy, exdirectivo de una empresa similar, InPost, quien llevó la expansión de puntos de entrega en España y Portugal de 3,000 a 12,000; y Erick Guerrero, exdirector de operaciones en Mercado Libre para México, Brasil, Argentina y Chile.

La tesis de PuntoPost es que el alto costo de la paquetería en México se ha convertido en uno de los principales frenos para el crecimiento del comercio electrónico. Mientras enviar un paquete dentro del país puede costar entre MXN $150 y 300 pesos, un nivel hasta cinco veces superior al de varios mercados europeos.

“El comercio electrónico en México necesita una infraestructura logística capaz de crecer al mismo ritmo que las ventas digitales. Nuestro objetivo es acercar los puntos de entrega a las personas y ofrecer una alternativa más eficiente y accesible para marcas y consumidores”, afirmó Alberto Leroy, director general y cofundador de PuntoPost en un comunicado.

Además del impacto en la logística del comercio electrónico, el modelo también busca generar ingresos adicionales para pequeños negocios.

De acuerdo con la compañía, cada establecimiento afiliado puede obtener hasta MXN $400 pesos diarios por operar como punto de entrega, lo que equivale a ingresos mensuales de entre MXN $9,000 y 12,000 pesos, además del incremento en el flujo de clientes hacia sus tiendas.

Impulso para expandirse

Los recursos de esta ronda se destinarán a acelerar la expansión nacional de la compañía que ofrece envíos desde MXN $60 pesos, una alternativa que, según la empresa, puede reducir entre 60% y 80% los costos frente a los esquemas tradicionales de paquetería.

La inversión también financiará el desarrollo tecnológico, la ampliación de la red de establecimientos afiliados, el fortalecimiento del equipo encargado de las alianzas comerciales y la infraestructura logística para atender a empresas de comercio electrónico de mayor tamaño.

Asimismo, con la inversión recibida PuntoPost prepara su llegada a Aguascalientes y Colima como parte de su plan de cobertura nacional.