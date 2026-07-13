El mercado de voces con IA está entrando en su punto más alto | Imagen creada por ChatGPT

ElevenLabs nació como un intento por mejorar el doblaje de películas y terminó convirtiéndose en una de las empresas de inteligencia artificial (IA) con mayor crecimiento del mundo. En menos de cuatro años, la startup polaca pasó de desarrollar tecnología para clonar voces a construir una plataforma de agentes de inteligencia artificial que hoy utilizan bancos, aseguradoras, aerolíneas y empresas de consumo para automatizar la atención a clientes.

La compañía, conocida entre millones de usuarios por las voces hiperrealistas que popularizaron creadores de contenido en TikTok y YouTube, encontró su verdadero motor de crecimiento cuando dejó de vender únicamente una tecnología de voz y comenzó a resolver problemas concretos de las empresas.

“Nos dimos cuenta escuchando a los clientes. Les hablábamos de voces, pero ellos venían con desafíos concretos. Ahí entendimos que el tema no era la voz, sino para qué la querían usar”, explica Javier Verde Fau, general manager de ElevenLabs para México, en entrevista con El Cronista.

El crecimiento de ElevenLabs ha sido acelerado y ha estado respaldado por algunos de los fondos de capital de riesgo más importantes del sector tecnológico como Sequoia Capital, Andreessen Horowitz, ICONIQ Capital, además de fondos corporativos de Nvidia, Salesforce y HubSpot.

La startup polaca cerró una Serie D de u$s 500 millones de dólares, en febrero de 2026, con la que alcanzó una valuación de u$s 11,000 millones. Multiplicó su valuación por 10 en sólo dos años; en enero de 2024, tras cerrar una Serie B alcanzó el estatus de unicornio con un valor de u$s 1,100 millones. Un crecimiento de 900% en ese periodo.

Actualmente, la empresa opera en más de 50 países (a México llegó hace año y medio) y, de acuerdo con Verde, ya supera los u$s 500 millones de dólares en ingresos recurrentes anuales (ARR), una cifra alcanzada en menos de cuatro años.

“Si miras cuántas compañías han llegado a 500 millones de ingresos en menos de cuatro años, estamos hablando de cinco o diez empresas en la historia. ElevenLabs está entre ellas”, recalca el directivo.

Javier Verde Fau, general manager de ElevenLabs para México | Cortesía

Del doblaje de películas a TikTok

La historia de ElevenLabs comenzó en Europa con sus fundadores, Mati Staniszewski y Piotr Dabkowski, dos ingenieros con experiencia en Google y Palantir.

Ambos crecieron en Polonia, donde el doblaje de las películas suele realizarse con una sola voz para todos los personajes, una práctica que deterioraba la experiencia del espectador.

Dispuestos a cambiar esa realidad, se encerraron durante meses para desarrollar un modelo que pudiera conservar la voz original del actor, traducirla a distintos idiomas y mantener las características del personaje, relata Verde.

El resultado fue una tecnología capaz de hacer que un actor como George Clooney hablara español, polaco o portugués conservando su propia voz y entonación, comparte Verde.

Sin embargo, más allá del doblaje cinematográfico, la tecnología comenzó a ganar notoriedad entre creadores de contenido, youtubers e influencers que utilizaban la clonación de voz para producir videos, efectos o contenidos musicales.

Ese fenómeno hizo que la marca se volviera ampliamente reconocida entre usuarios de plataformas como TikTok.

Sin embargo, el verdadero punto de inflexión llegó cuando grandes empresas comenzaron a probar la tecnología y a exigir nuevas capacidades.

“Los equipos de desarrollo de las grandes compañías empezaron a estresar nuestro producto, pidiendo casos de uso muy específicos. Ahí fue cuando empezamos a crear soluciones para banca, telecomunicaciones, aseguradoras o aerolíneas”, señala Verde.

El nuevo negocio: agentes de IA para atender clientes

Hoy, la división con mayor crecimiento de ElevenLabs ya no es la de creación de voces para contenido digital, sino la de agentes de inteligencia artificial.

Se trata de asistentes capaces de responder llamadas telefónicas, gestionar conversaciones por WhatsApp, correo electrónico o SMS y realizar procesos completos de atención al cliente.

“No son las IA de hace un año que eran medio robóticas. Son IA que suspiran, tienen emociones, se ríen, respiran y son muy expresivas”. Javier Verde

Según el directivo, estos agentes ya pueden realizar tareas como cambiar un vuelo, atender procesos de cobranza, resolver dudas de clientes o participar en campañas comerciales.

Banca, seguros y retail lideran la adopción

La empresa identifica oportunidades particularmente en banca, fintech, seguros, telecomunicaciones, retail y consumo masivo, industrias donde el alto volumen de interacciones permite obtener retornos más rápidos.

Pero la atención al cliente no es el único mercado. ElevenLabs también encontró oportunidades dentro de las propias organizaciones.

Uno de los casos de uso que más ha sorprendido a la empresa consiste en entrenar a los empleados mediante agentes de IA que simulan conversaciones reales con clientes difíciles.

“La IA puede simular un cliente enojado o un trámite complicado. No puedes engañarla haciendo clic para terminar un curso; hasta que respondes correctamente, apruebas la certificación”, detalla Verde.

En paralelo, la plataforma creativa de ElevenLabs continúa creciendo entre empresas de medios, productoras y anunciantes que buscan generar doblajes, publicidad y contenido audiovisual con voces sintéticas.

La empresa también apuesta por herramientas de clonación de voz e imagen para producir campañas publicitarias sin necesidad de realizar largas jornadas de grabación.

México, apuesta estratégica

Aunque ElevenLabs nació en Europa y rápidamente se expandió hacia Estados Unidos, México apareció muy pronto en su estrategia de internacionalización.

La operación mexicana comenzó hace poco más de un año y medio como un experimento para medir el potencial del mercado. La respuesta superó las expectativas. “Había un plan inicial y, a los seis meses, dijimos: tenemos que ir el doble de rápido”, asegura Verde.

La compañía pasó de tener tres colaboradores durante todo el año pasado a casi 15 empleados actualmente y proyecta alcanzar alrededor de 50 personas en el corto plazo para convertir al país en un hub regional que atenderá México, Centroamérica y el Caribe.

“Todo el mundo nos quiere recibir. Hay pocas compañías con las que no estemos hablando”, presume.

Para Verde, el debate sobre la inteligencia artificial dejó de centrarse en experimentar. Ahora, sostiene, las empresas que esperen a que sus competidores den el primer paso podrían llegar demasiado tarde.

ElevenLabs sigue creciendo en México pese a que en el país se reforzó la protección legal de las voces e interpretaciones frente a la IA.

Las recientes reformas a la Ley Federal del Trabajo en materia de IA y a la Ley Federal del Derecho de Autor establecen que la voz de un artista no puede ser reproducida o clonada mediante inteligencia artificial sin su consentimiento expreso y bajo las condiciones pactadas, además de reconocer el derecho de los intérpretes a autorizar o prohibir el uso de su voz en sistemas de IA.

“A día de hoy no vemos un impacto, digamos, que nos perjudique para nada”, asegura Verde. Incluso agrega que están siempre dispuestos a ayudar y ver cómo hacer regulaciones que sean buenas para todos.