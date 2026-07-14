El titular de la secretaría de Economía, Marcelo Ebrard, se reunió con una delegación de empresarios japoneses.

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México atraviesa por una situación compleja en el sector automotriz, donde las armadoras japonesas juegan un papel fundamental y han sido las marcas que más han reducido la producción en el país.

El titular de la secretaría de Economía, Marcelo Ebrard, se reunió con una delegación de empresarios japoneses. Cortesía Secretaría de Economía

La semana pasada, Toyota anunció que invertirá u$s 3,600 millones en su planta de San Antonio, Texas. Su objetivo es producir 150 mil unidades de la pickup Tacoma, que actualmente se produce en su planta de Tijuana, Baja California.

Además, este año, Nissan cerró su planta de Jiutepec, en Morelos, así como la planta que tenía en conjunto con Mercedes Benz, en Aguascalientes.

En este contexto, este lunes, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, sostuvo una reunión con la Federación Empresarial de Japón con el objetivo de fortalecer el diálogo para impulsar las inversiones niponas en el país, así como en el marco del Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC).

La reunión se realizó en la Embajada de Japón en México y de acuerdo con un comunicado de la Secretaría de Economía, la delegación japonesa destacó la importancia de trabajar en conjunto para fortalecer la presencia de las empresas de ese país, mientras que el encargado de la política económica del país reiteró el compromiso de mantener el diálogo permanente, facilitar las inversiones y fortalecer la competitividad y las cadenas de valor en México.

Entre la delegación de empresas japonesas destaca la presencia de compañías del sector automotriz, como Honda, Toyota, Mazda, Mitsubishi y Nissan Mexicana.

Además, la delegación nipona también fue integrada por Seiji Kuraishi, presidente del Comité Económico Japón-México, los CEO y representantes de All Nippon Airways, ANA Holdings, NSK y Panasonic.

Proyectos en marcha

La Secretaría de Economía informó que da seguimiento a 39 proyectos de inversión japoneses y que durante los últimos 5 meses han atendido 90% de los retos identificados dentro del ambiente de negocios para facilitar la inversión nipona en el país.

Asimismo, se acordó continuar la coordinación en materia energética, aduanera y de facilitación comercial.

En 2025, Japón fue el quinto país que representó el mayor monto de Inversión Extranjera Directa (IED) de México, por detrás de Estados Unidos, España, Canadá y Países Bajos. Al cierre del año pasado, Japón acumuló una IED de u$s 2,293 millones, de acuerdo con datos de la Secretaría de Economía.