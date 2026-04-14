La minería consolida un nuevo ciclo de inversiones con proyectos en litio, oro y cobre que empiezan a tomar escala y horizonte de largo plazo. Con desembolsos por miles de millones de dólares, el sector avanza apalancado en un escenario de mayor previsibilidad macroeconómica y en herramientas como el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), que equipara condiciones frente a otros países de la región, como Chile y Perú. El avance de la industria quedó reflejado en AmCham Summit, en un panel que incluyó a María Eugenia Sampalione, Country Manager de Newmont; Ignacio Costa, gerente general de Río Tinto Lithium; y Martín Pérez de Solay, CEO de Glencore Argentina. “Glencore tiene más de 30 años de experiencia en la Argentina. Hace dos años empezamos a ver una demanda global de cobre muy fuerte y firme que se sostenía y una Argentina que empezaba a hacer cambios y prometía”, dijo Solay. Se presentó al RIGI a mediados del año pasado con dos proyectos: Mara (Minera Agua Rica en Catamarca) y Pachón (San Juan), que juntos ya suman una inversión de u$s 13.500 millones. “Hoy tenemos capacidad para poner cobre argentino en el mercado hacia 2028 a partir del reinicio de Agua Rica. A la vez, vamos a acelerar Pachón para empezar a construir la primera etapa, que podría estar produciendo en 2034. Estamos acelerando a fondo, vemos una gran oportunidad: queremos plantear un proyecto que dure 70 años”, resumió el ejecutivo, quien atribuyó este desarrollo a la estabilidad macroeconómica, fiscal y “legal a 30 años”, dijo. El dinamismo también alcanza al litio y al oro, donde el acceso a financiamiento internacional y el interés de organismos multilaterales acompañan el avance de los proyectos. En lo que respecta a Río Tinto Lithium, el gigante minero recibió un paquete de financiamiento por u$s 1175 millones de parte de cuatro entidades internacionales para avanzar con el desarrollo del proyecto de litio Rincón, en Salta, cuya inversión total está estimada en más de u$s 2500 millones. El financiamiento fue otorgado por la Corporación Financiera Internacional (CFI), BID Invest, Export Finance Australia (EFA) y el Banco Japonés de Cooperación Internacional (JBIC). “Las condiciones para que este tipo de préstamos lleguen a la Argentina ya están. Nunca hemos visto un interés de multilaterales tan grande como estamos teniendo hoy por Argentina. Eso se debe a ciertas condiciones, como la macro y, en un nivel más soft, la convicción, tanto de las empresas como de las reglas claras", dijo Costa. La minera, que tiene desarrollos en Salta, Jujuy y Catamarca, obtuvo a comienzos de año la aprobación para ampliar Fénix, su principal proyecto de litio en la Argentina, con una inversión de u$s 530 millones y una capacidad de 30.000 toneladas. En paralelo, los ejecutivos también pusieron el foco en la necesidad de sostener reglas claras en el tiempo, con la Ley de Glaciares y la seguridad jurídica como ejes centrales para garantizar la continuidad de inversiones de largo plazo. “Sostenerse en un país como la Argentina es una gran pregunta: la minería tiene la obligación de mirarse en el largo plazo. El país hizo su aprendizaje. La macroeconomía, de alguna manera, está más previsible, ante una estabilidad que es clave para proyectos de envergadura”, sostuvo, por su parte, Sampalione. En ese sentido, destacó que “hay que adaptarse rápidamente a los cambios”. En febrero de este año, la minera anunció que invertirá, junto al gobierno de la provincia de Santa Cruz, u$s 800 millones para extender la vida de la mina de oro Cerro Negro. El proyecto apunta a extender la vida útil del yacimiento más allá de 2035. “Siempre hay que buscar la manera de extender la vida últil de estos proyectos. Eso se trabajó. Hicimos un reseteo y reordenamiento internos; hubo hasta cambio de management. De hecho, este año ya tuvimos una sesión de planificación a cinco años”, cerró.