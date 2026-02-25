La minera estadounidense Newmont y el Gobierno de la provincia de Santa Cruz oficializaron una inversión para ampliar la mina de oro Cerro Negro. El proyecto demandará aproximadamente u$s 800 millones en los próximos seis años y apunta a extender la vida útil del yacimiento más allá de 2035. La iniciativa contempla la ejecución de más de 30 obras tanto en superficie como en el interior de la mina, con impacto directo en la actividad económica regional. Según detallaron, el desarrollo de Cerro Negro Expansión 1 (CNE1) permitirá sostener el perfil de producción e incrementar los niveles de extracción anual a partir de 2028. Sin esta inversión, la producción y el empleo comenzarían a descender en los próximos años. El plan preservará los puestos de trabajo actuales y sumará 270 nuevas posiciones durante la fase de ejecución. La compañía anticipó que priorizará la contratación de mano de obra local y la participación de empresas radicadas en Santa Cruz dentro de la cadena de valor de las obras. “Esta inversión de 800 millones de dólares es una señal concreta de confianza en Santa Cruz. Extender la vida útil de Cerro Negro más allá de 2035 significa garantizar empleo, previsibilidad y planificación para nuestras comunidades”, destacó el gobernador Claudio Vidal. Y agregó que el objetivo oficial es “generar las condiciones que permitan sostener la actividad, cuidar el ambiente y fortalecer el desarrollo productivo a largo plazo”. Por su parte, Tito Cacho, gerente general de Newmont Cerro Negro, señaló que el yacimiento “tiene un potencial geológico extraordinario” y que el reinicio de CNE1 “marca una nueva etapa de expansión” para consolidar una operación más sólida. “Lo haremos poniendo la seguridad en el centro, con disciplina operativa y foco en el cumplimiento de nuestros compromisos de producción”, afirmó. Desde la compañía remarcaron que el proyecto se ejecutará bajo los permisos ambientales vigentes y de acuerdo con los estándares globales de Newmont. La directora país, María Eugenia Sampalione, sostuvo que CNE1 “es una inversión en infraestructura minera y también en las personas, en el desarrollo gradual de capacidades y talento local”. La ejecutiva subrayó además la necesidad de “condiciones estables y predecibles, diálogo constructivo y compromiso compartido” para llevar adelante la iniciativa y ampliar oportunidades para las comunidades de Santa Cruz.