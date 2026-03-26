Con un proyecto que ya lleva más de 30 años en producción en Catamarca, Rio Tinto avanza con una nueva etapa de expansión en el país. La compañía obtuvo la aprobación para ampliar Fénix, su principal proyecto de litio en la Argentina, con una inversión de u$s 530 millones. El dato fue difundido por el ministro de Economía, Luis Caputo, a través de su cuenta de “X”, donde confirmó el aval del comité que evalúa el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Fénix está ubicado en el Salar del Hombre Muerto, en Antofagasta de la Sierra, Catamarca. Con este desarrollo sumará 9500 toneladas anuales de capacidad y elevará su producción. Durante la construcción se estiman 1143 puestos de trabajo y, una vez en marcha, otros 504 entre directos e indirectos, además de generar exportaciones por unos u$s 165 millones anuales. Se trata de una nueva fase dentro de un activo que ya viene en expansión. La etapa 1A ya fue ejecutada y esta nueva instancia corresponde a la fase 1B, que contempla la construcción de nuevas instalaciones para aumentar la producción durante los próximos 40 años. Fénix es el mayor activo que tiene la compañía en la Argentina. Forma parte de su división de litio, reforzada tras la compra de Arcadium Lithium por u$s 6700 millones, operación que la posicionó como uno de los principales productores del mineral a nivel local. El desembolso total para esta etapa ronda los u$s 530 millones, de los cuales unos u$s 251 millones se encuadran dentro de los beneficios del RIGI. Con esta ampliación, Fénix se convierte en uno de los proyectos que la compañía impulsa bajo este esquema, donde ya presentó otras iniciativas en el país. En paralelo, la empresa avanza con otros desarrollos en el mismo salar. Entre ellos aparece Sal de Vida, un proyecto que comenzó a construirse en 2022 y que apunta a producir hasta 15.000 toneladas anuales de carbonato de litio equivalente. En ese caso, la inversión total estimada es de u$s 638 millones, con una porción también prevista para el RIGI. A esto se suma Rincón, en Salta, que ya obtuvo aprobación dentro del régimen con una inversión comprometida de u$s 2700 millones. Fue uno de los primeros proyectos mineros en avanzar bajo este esquema.