El presidente de Integra Capital, José Luis Manzano, no esconde su entusiasmo al hablar de minería. Cuenta que hoy está en toda la cadena minera, desde lo que sueña hasta la producción concreta. Pero en el medio de esos extremos describe a la situación que atraviesan los empresarios como ‘un calvario’, con dificultades regulatorias y de permisos aun con los avances inéditos del Gobierno nacional en esa materia. Y todo sucede entre las fuertes carencias de infraestructura que existen, energía, ferrocarriles y puertos que son necesarios para que los grandes proyectos mineros se concreten. Incluso, marcó el punto en que el fuerte apoyo que Estados Unidos dio a la Argentina pasará de parecer político a lo que verdaderamente es: una alianza estratégica, una "complementariedad económica estructural". Durante el en encuentro organizado por el influyente Atlantic Council, un think tank con sede en Washington D.C. donde grandes personalidades del mundo público y privado analizaron las medidas que necesita la Argentina para acelerar su crecimiento económico e integración global a largo plazo, Manzano compartió un panel con Rubén Roberto Dusso (vicegobernador de Catamarca), Michael Meding (McEwen Copper) y Martín Pérez de Solay (Glencore Argentina); moderado por Kezia McKeague (McLarty Associates). Con el apoyo de los empresarios presentes -Glencore y McEwen tiene proyectos mineros de escala mundial en el país con las mismas dificultades-, Manzano explicó que en la Argentina el rol de las provincias debe ser el de promoción sin interferencia. “Hay provincias que promueven, otras que son neutras y unas que interfieren. Ejemplos de promoción pueden ser Neuquén, Catamarca y Jujuy, una en petróleo y gas, y las otras en minería. Son gobiernos que dicen: ¿Qué hacemos para que el proyecto florezca? Después hay lugares donde ha sido imposible trabajar, como Chubut, y en el medio, Mendoza”. El empresario aclaró que no se trata solo de dar permisos cuando se puede, sino de “una licencia social de fuerte respaldo”. Para Manzano, “el Gobierno nacional ha generado las condiciones macro, ha creado el RIGI, los aprueba, no hay corrupción, es bastante expedito, ha hecho un alineamiento internacional que lo priva de ego, se ha alineado internacionalmente y eso le permite a Argentina acceder a financiamiento de bancos o de Wall Street y le permite acceder al Vault, que es el elemento central, el cambio central. Es que el gobierno americano puede comprar el mineral porque quiere construir una reserva estratégica y asegurar suministros. Entonces hay una oportunidad ahí, financiamiento y demanda, así es como se puede construir una industria”, explicó. Ese es el momento donde entran los privados. “El rol para el capital privado argentino es ahí, en el lugar de mayor creación de valor, está servido”, agregó. Para el presidente de Integra Capital, eso no sucede por dos razones: “falta de educación en materia de minería y por falta de apetito por el riesgo”. Manzano relató: “Yo estoy en toda la cadena, tengo desde sueños hasta producción. Los sueños son hermosos y la producción también. El medio es un calvario. Es como si lo hubiera escrito el Dante. Conseguir los permisos, conseguir la plata, construir la mina y que no baje el precio del mineral en el medio es un calvario”. Lo vive personalmente. La compañía construye en este momento dos minas en Perú, una en Malargüe (Mendoza) y dos en Jujuy. “Me encantaría que me aparezcan competidores en todas las licitaciones de las provincias. Competidores argentinos porque es el mayor lugar de creación de valor. Tenemos los geólogos. Tenemos los PhD en metalurgia, en física nuclear, hay capital en Argentina para gastarse u$s 50 a u$s 100 millones por proyecto hasta llegar cerca de que el proyecto esté pintado”. Y sumó que hay un mercado de capitales en Argentina que funciona. “A nosotros nos acompañó en construir nuestro portfolio de energía. Ahora somos grandes en electricidad, en distribución de gas y en Vaca Muerta”, aseguró. Como conclusión, Manzano dijo que debe haber “empresarios que quieran riesgo; porque hay conocimiento de profesionales argentinos, contexto de credibilidad que aporta el gobierno nacional y provincias proactivas puede generar un entramado emprendedor en minería que va a generar una nueva generación de grandes empresarios argentinos. La riqueza está en la tierra, los profesionales existen, las normas generales del gobierno son buenas y las provincias saben que si uno perfora y produce mineral reciben regalías. Ojalá tengamos competidores en todas las próximas licitaciones y nos ganen, porque si nos ganan es que ofrecen más agresivos que nosotros”. Al ser consultado sobre el apoyo que puede dar Estados Unidos para que la minería despegue, Manzano también fue muy preciso. “Estados Unidos hizo el paquete de rescate, hizo el acuerdo comercial, ahora el dinero tiene que ir a donde más impacto produce que es infraestructura: trenes, línea de alta tensión y puertos, eso es lo que necesitamos. Energía en el cerro, tren para bajar el mineral y puerto donde descargar. Ahí tiene un gran espacio Estados Unidos y van a ganar dinero”, aseguró. En concreto, el empresario señaló a las privatizaciones de ferrocarriles. “Si se logra con la colaboración del gobierno de Estados Unidos, traer a alguno de los grandes players ferroviarios de ese país, que tienen experiencia en carga de eficiencia mundial, sería una contribución gigante. Si Estados Unidos hace una presencia en el corazón logístico de la Argentina, en los trenes, en las líneas de alta atención y en los puertos; esta alianza que parece política, va a demostrar la verdad, que es una complementariedad económica estructural”. Por su parte, Pérez de Solay señaló que también la logística es una de los cuellos de botella que deben solucionarse antes de que todos los proyectos de escala mundial entren en producción. Con Pachon y Agua Rica, aseguró que espera pronto se aprueben las presentación que realizó para ingresar al RIGI en agosto. De hecho, relató que “se había perdido la confianza en la Argentina y el RIGI vino a recrearla”. El que sí ya consiguió entrar al RIGI y ahora busca financiamiento es Meding, con el mega proyecto de cobre Los Azules en San Juan. El empresario puso foco en la energía. “Los proyectos de escala mundial que se están armando necesitarán mucha energía, casi una central nuclear”, ironizó.