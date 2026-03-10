El gigante minero Rio Tinto anunció que obtuvo un paquete de financiamiento por u$s 1175 millones de parte de cuatro entidades internacionales para avanzar con el desarrollo del proyecto de litio Rincón, en Salta. El financiamiento fue otorgado por la Corporación Financiera Internacional (CFI), BID Invest, Export Finance Australia (EFA) y el Banco Japonés de Cooperación Internacional (JBIC). Según informó la compañía, los fondos se destinarán a respaldar el desarrollo del proyecto, cuya inversión total está estimada en más de u$s 2500 millones. Rincón fue el primer primer proyecto minero en haber logrado aprobación para ingresar al Régimen de Incentivo a Grandes Inversiones (RIGI), y su presentación fue por u$s 2700 millones para construir una nueva planta. El proyecto tiene como objetivo alcanzar una capacidad anual de aproximadamente 60.000 toneladas de carbonato de litio grado batería, un insumo clave para la fabricación de baterías utilizadas en tecnologías de almacenamiento de energía y vehículos eléctricos. La construcción de la planta comenzó el año pasado. Entre las primeras obras ya iniciadas se incluyen la ampliación del campamento y el desarrollo de la infraestructura del sitio, etapas clave para avanzar con el proyecto. Rio Tinto prevé que la producción inicial del proyecto comience en 2028. A partir de ese momento, se espera un incremento gradual de la producción hasta alcanzar la capacidad plena en un plazo de tres años. Según las estimaciones de la compañía, el proyecto Rincón tendría una vida útil de aproximadamente 40 años, lo que lo posiciona como una iniciativa de largo plazo dentro de la estrategia en el negocio del litio del gigante minero. De hecho, el anuncio se enmarca en la estrategia de crecimiento de la empresa en ese sector, impulsada por las perspectivas de demanda vinculadas a la transición energética global. En ese contexto, Rio Tinto busca ampliar su presencia en la producción de minerales críticos para estas nuevas tecnologías energéticas. Ayer, la empresa había anunciado la realización del primer envío comercial de carbonato de litio producido en Rincón, el inicio formal de las exportaciones desde el proyecto. Fueron 200 toneladas en 10 contenedores, desde el puerto de Buenos Aires hacia Shanghái, China. Jérôme Pécresse, Chief Executive de Rio Tinto Aluminium & Lithium, señaló que el nuevo financiamiento permitirá ampliar los recursos para el desarrollo del proyecto. “Este paquete de financiamiento amplía los recursos disponibles para el proyecto Rincón y respalda la ejecución continua de nuestra cartera de crecimiento en el sector litio, que se sustenta en las atractivas perspectivas a largo plazo producto de la transición energética”, afirmó el ejecutivo. Pécresse también destacó el apoyo recibido por parte de las instituciones financieras que participan en la operación. “Agradecemos el fuerte apoyo de la CFI, BID Invest, Export Finance Australia y JBIC a medida que avanzamos en el proyecto Rincón”, agregó. La empresa ya había informado un objetivo de producción de aproximadamente 53.000 toneladas anuales de carbonato de litio grado batería durante un período de 40 años. No obstante, Rio Tinto confirmó que se están desarrollando planes para incrementar la capacidad hasta 60.000 toneladas anuales, mediante programas destinados a eliminar cuellos de botella y mejorar los procesos productivos. La compañía indicó además que las hipótesis materiales que sustentaban el objetivo de producción comunicado anteriormente se mantienen vigentes y no han cambiado de manera significativa.