En esta noticia Un complejo clave

Con una inversión de u$s 3,8 millones, este martes Arcor inauguró su primer parque solar en la Argentina. Ubicado en el complejo industrial de Recreo, en Catamarca, el proyecto permitirá abastecer con energía renovable al 90% de esa planta, la mayor productora de caramelos de goma del país, y uno de los complejos más importantes de consumo masivo que tiene la compañía.

El predio, de 12 hectáreas , tiene una potencia instalada de 6,6 MW, 11.000 paneles solares y una generación anual estimada de más de 11.000 MWh. Con esta incorporación, más del 60% de la energía total que utiliza el grupo -tiene 37 plantas distribuidas en la Argentina- proviene de fuentes renovables . Fue un proyecto que se pensó hace dos años y demandó alrededor de ocho meses hasta su puesta en marcha.

A pesar de esto, la inauguración se dio en un contexto en el que la propia empresa reconoce que atraviesa un escenario de “consumo dual”.

“Hay áreas, sectores y categorías que cuestan un poco más, y otras donde hay una demanda más pujante”, señaló Andrés Graziosi, CEO de Arcor desde el año pasado.

“Ahora viene una Argentina distinta, en la que podemos volver a mirar hacia adentro y analizar nuestros procesos. La inflación había borrado esa posibilidad porque no permitía planificar”, agregó.

Es que el consumo masivo volvió a cerrar en rojo. Según la consultora Scentia, las ventas del sector cayeron 2,7% interanual en junio y acumularon un retroceso de 2,9% en el primer semestre del año.

En lo que respecta al holding alimenticio, durante el primer trimestre de este año, con cierre al 31 de marzo, alcanzó ventas consolidadas por $ 1,31 billones, un 1,9% menor en comparación con el mismo periodo del año anterior , y una ganancia neta de $ 74.833 millones. En tanto, el año pasado registró ventas por $ 4,9 billones, una disminución de 7,8% frente a 2024.

“En Argentina, principal escenario para el desarrollo de nuestros negocios, se produjo una apreciación del tipo de cambio y una leve aceleración de la inflación respecto de los últimos meses del año 2025″, dijo la empresa en su balance.

“Con respecto a nuestros negocios de consumo masivo en Argentina, el trimestre continuó presentando desafíos asociados a la evolución de los costos, la dinámica competitiva y la presión sobre los márgenes. A pesar de ese contexto ciertas categorías de golosinas, chocolates y galletas siguieron mostrando una evolución positiva en los volúmenes de venta respecto del año anterior, mientras que el segmento de alimentos mostró una disminución”, agregó.

Un complejo clave

Durante la inauguración estuvieron presentes Graziosi; Alfredo Pagani, presidente de Grupo Arcor desde que su hermano, Luis, se retiró del directorio; Raúl Jalil, gobernador de Catamarca; Modesto Magadán, exCEO y actual gerente general de Relaciones Institucionales y Sustentabilidad, entre otros directivos del holding.

Grupo Arcor está presente en Recreo desde 1987. El complejo industrial está integrado por tres plantas industriales, 14 líneas de producción, más de 700 empleados y una capacidad instalada de 58.000 toneladas anuales.

Allí se elaboran caramelos de goma, premezclas, gelatinas, jugos en polvo y panificados navideños para el mercado local y diversos destinos de exportación en América latina, Asia, Europa del Este y Medio Oriente.

En cuanto a la producción de golosinas, en la planta se elaboran las marcas Arcor, Misky y Mogul y más de 40 productos. Produce un estimado de 30.000 toneladas de gomitas al año y exporta el 20% de su producción a alrededor de 80 países.

“Es una planta icónica e importante para el grupo, y una categoría que está empujando bien”, aseguró Graziosi.

Fundada en 1951, Arcor es el primer productor mundial de caramelos duros, el mayor fabricante de chocolates de América latina, el principal exportador de golosinas del país, de Chile y de Perú, y el grupo nacional con más mercados abiertos en el mundo: 130.

Con 21.000 empleados a escala global, elabora 3 millones de kilos diarios de producto en 49 plantas industriales, ubicadas en la Argentina, cinco en Brasil, tres en Chile, dos en Perú, una en México y una en Angola (África).

Es dueña de marcas líderes en kioscos y góndolas, como Águila, Rocklets, Bon o Bon, Butter Toffees, Cabsha, Tofi, Topline, Menthoplus, Mogul, Cofler, Tortuguita (chocolates y golosinas), Cereal Mix, Natural Break (snacks saludables), Saladix, Sonrisas, Chocolinas, Criollitas, Hogareñas, Rumba (galletitas) y Godet (postres), además de helados, jugos (Arcor y BC La Campagnola) y alimentos (PrestoPronta, Salsati y La Campagnola).

Muchas de estas marcas engloban el universo de Bagley, la histórica etiqueta de galletitas que forma parte del joint venture entre el grupo -posee el 51%- y la francesa Danone -tiene el restante 49% de la firma-. En marzo de este año, Bagley se quedó con el 100% de Mastellone Hnos. (previo a esto tenía el 49% de la participación accionaria de la láctea).

El holding tiene tres unidades de negocios: consumo masivo (golosinas, chocolates y alimentos), agroindustria, y packaging.