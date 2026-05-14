Pampa Energía concretó una exitosa reapertura de su bono internacional con vencimiento en 2037, por u$s 500 millones. La transacción permitió alcanzar el menor spread de financiamiento en la historia de la compañía y elevar el monto total del bono a u$s 950 millones. La operación marcó un nuevo hito para Pampa en el mercado internacional. Luego de recibir ofertas por más de u$s 1000 millones, la compañía reabrió su bono a 12 años, con cupón de 7,75%, y a una tasa de descuento de 7,60 por ciento. El título había sido emitido originalmente en noviembre de 2025. “Este resultado refleja el fuerte posicionamiento crediticio de la compañía, permitiendo no solo comprimir la tasa respecto de la emisión de noviembre y alcanzar el menor spread en su historia (315 puntos básicos), sino también extender el perfil de vencimientos hasta 2037, consolidando una estructura de deuda aún más sólida y cómoda”, informó la compañía en un comunicado. La oferta recibió un fuerte interés tanto de inversores locales como internacionales, lo que permitió adjudicar el monto máximo de u$s 500 millones. “Esta reapertura nos permite continuar fortaleciendo nuestra estructura financiera y ampliar nuestras fuentes de financiamiento de largo plazo”, señaló Gustavo Mariani, CEO de Pampa Energía. Además, agregó que “el fuerte interés que recibimos refleja la confianza del mercado en nuestra solidez operativa, financiera y nuestro plan de crecimiento”. Los fondos serán destinados para cubrir el plan de inversiones de la compañía, en la búsqueda de consolidarse como líder del sector energético.