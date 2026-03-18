Compañía Mega presentó al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) un proyecto de inversión por u$s 360 millones para ampliar su capacidad de separación, transporte y fraccionamiento de líquidos asociados al petróleo y el gas de Vaca Muerta. La iniciativa fue presentada al Ministerio de Economía y apunta a incrementar en 27% la producción total de la compañía, fundada en 2001 y cuyo capital pertenece a YPF (38%), Petrobras (34%) y Dow (28%). Esa mayor capacidad es para acompañar el crecimiento de actividad proyectado en Vaca Muerta y, atado a eso, la mayor disponibilidad de líquidos asociados al gas natural. En su comunicado oficial, Mega precisó que, del volumen adicional generado, alrededor del 80% estará destinado a mercados de exportación, principalmente, en forma de GLP (propano - butano) y gasolina natural. El resto se destinará al mercado interno, fundamentalmente, en forma de etano para la industria petroquímica. El proyecto, se informó, prevé un plan de obras de tres años de ejecución (de 2026 a 2028), que se desarrollará en cuatro provincias. Se construirán dos nuevas plantas de rebombeo en General Roca (Río Negro) y La Adela (La Pampa), destinadas a incrementar la capacidad de transporte de líquidos de gas natural (NGLs) del poliducto que une la Cuenca Neuquina con Bahía Blanca. Además, se hará nueva infraestructura para el acondicionamiento de gas natural y gas asociado al petróleo crudo en la planta separadora de Loma La Lata (Neuquén), junto con adecuaciones complementarias en la planta fraccionadora de Bahía Blanca. “Estas obras se ajustan adecuadamente al propósito de acompañar las necesidades de crecimiento de la producción de los recursos hidrocarburíferos de la Cuenca Neuquina, acondicionamiento del gas natural para su inyección a los sistemas de transporte, evacuación y monetización de la producción de NGLs en crecimiento”, explicó. “En términos de producción incremental, el proyecto permitirá incorporar nuevos volúmenes líquidos del gas natural, con una producción adicional estimada superior a 500.000 toneladas anuales, compuesta por etano, propano, butano y gasolina natural”, completó. Esto, indicó la empresa, ampliará “de manera significativa” la disponibilidad de productos para exportación. “Una vez finalizado el ciclo de construcción, la compañía estará en condiciones de elevar su capacidad total de producción de NGLs a más de 2,5 millones de toneladas por año”, destacó. Durante la etapa de construcción, el proyecto demandará picos de 600 puestos directos e indirectos, asociados a toda la cadena de valor que brindará servicios varios y actividades de ingeniería, logística, construcción y provisión de nuevos equipos. El proyecto de ampliación también incorpora un enfoque tecnológico orientado a mejoras de eficiencia operativa y a expandir las opciones de captación de gas y líquidos, lo que permitirá fortalecer la flexibilidad del sistema y su capacidad de adaptación al crecimiento del volumen de gas producido en Vaca Muerta. “Esta iniciativa nos permite seguir ampliando una infraestructura clave para transformar en realidad el enorme potencial de Vaca Muerta y acompañar el desarrollo energético de la Argentina. Con esta inversión, consolidamos el compromiso de largo plazo que nos trazamos: impulsar proyectos e infraestructura que agreguen valor al gas natural y a los líquidos asociados, fortalecer la matriz energética nacional y contribuir de manera creciente a la generación de divisas para el país”, declaró Tomás Córdoba, CEO de Compañía Mega. Mega es el único operador en la Argentina de un poliducto dedicado al transporte de líquidos de gas natural, que conecta la Cuenca Neuquina con el polo petroquímico y el puerto de aguas profundas de Bahía Blanca. El eje principal de su negocio es agregar valor al gas natural a través de la separación y el fraccionamiento de sus componentes ricos (NGLs), como el etano, propano, butano y gasolina natural. Tiene plantas ubicadas en Loma La Lata -zona central de Vaca Muerta- y dentro del Polo Petroquímico de Bahía Blanca. Conectadas por un poliducto de 600 kilómetros, procesan alrededor del 40% del gas producido en la Cuenca Neuquina, mayor usina del fluido del país. Principal exportador argentino de GLP y actor central en el abastecimiento doméstico, también es el mayor productor y proveedor de etano para la industria petroquímica local. En 2025, produjo 1,79 millones de toneladas métricas y vendió más de 1,8 millones, de las cuales vendió 965.089 en el mercado interno. Las exportaciones sumaron 841.687, un 48% más que en 2024. En términos económicos, sumó ingresos por $ 817.573 millones, desde los $ 499.453 millones del año anterior. Su ganancia neta se retrajo de $ 160.000 millones a $ 124.566 millones, impactada por una pérdida en sus resultados financieros. Este año, la empresa había concluido el anterior plan de inversiones, de u$s 250 millones. Eso le permitió ampliar 20% su capacidad de procesamiento, ya que estaba operando al límite, que era de 4800 toneladas por día. Todo el plan de inversiones para el período 2023-2028 habrá ascendido a u$s 650 millones, informó la empresa. La inversión de Mega -y su pedido de ingreso al RIGI- se anunció una semana después de que Transportadora Gas del Sur (tgs) presentó, en el marco del evento Argentina Week organizado en Nueva York, su desembolso de u$s 3000 millones para desarrollar un proyecto de procesamiento de líquidos de gas natural. El plan de tgs, empresa controlada por Pampa Energía (Marcelo Mindlin) y el grupo Sielecki, prevé la construcción de nuevas instalaciones de procesamiento en su planta de Tratayén (Neuquén), un poliducto entre esa localidad y Bahía Blanca y la instalación en el puerto de esa ciudad de una planta de fraccionamiento y otra de almacenamiento de productos, entre las principales obras a realizar en la terminal, con objetivo de exportación.