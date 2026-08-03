La cotización del dólar alcanzó los MXN 17.32 en la sesión de cierre de mercados del lunes, 3 de agosto de 2026. Esta cifra refleja una variación del 0.06% en comparación con su costo al inicio de la jornada.

La cotización del Dólar muestra una tendencia bajista, con una variación de -0,62% en la última semana y de -7,09% en el último año.

La cotización de las principales monedas en México (foto: Freepik).

En México, en los últimos 10 días,

en los últimos 10 días, el dólar tuvo sesgo bajista: 6 caídas y 4 alzas, con tres descensos seguidos en medio; cerró con leve repunte, pero el balance fue negativo y sin días estables.

La volatilidad del Dólar durante la última semana

La volatilidad económica del Dólar en la última semana ha sido del 3.31%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 7.43%.

Hoy, la cotización del Dólar presenta una tendencia positiva, marcando un dato de 1 que refleja un incremento en su valor en comparación con los días pasados. Esta alza puede estar influenciada por diversos factores económicos y políticos que generan confianza en la divisa.

Aunque la tendencia es positiva, es importante monitorear los posibles cambios en el mercado que puedan afectar su estabilidad. Un seguimiento constante permitirá evaluar si esta tendencia se consolidará o si se presentarán correcciones en el futuro cercano.

La variación del Dólar en la última semana.

En el último año, el Dólar ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 18.1 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 17.1 MXN.

¿Dónde se puede comprar o vender Dólar en México?

Para evitar posibles estafas, la recomendación para quienes necesiten comprar o vender divisas es recurrir a las siguientes alternativas:

_ Sucursales bancarias.

_ Casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

_ Activos ETFs (Exchange-Traded Funds).

Esta última alternativa ofrece la posibilidad de comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso, que equivale a comprar la moneda física. Sin embargo, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera.

Cuáles son los requisitos para comprar dólares

El Banco Azteca detalló en su portal web que las personas pueden obtener hasta 4999 dólares por operación en sus sucursales y hasta 30.000 dólares mensuales. El único condición que exige la entidad es que el cliente presente una identificación oficial vigente, como el INE, el pasaporte, passport card americano o forma migratoria.

Asimismo, el banco ofrece a sus clientes un seguro por robo gratis durante las siguientes cinco horas de realizada la operación. El monto a cubrir sin costo es de hasta 7500 pesos mexicanos.