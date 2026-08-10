En esta noticia Los números

YPF aceptó la oferta presentada por Edenor para su participación accionaria en MetroGas y MetroEnergía.

La petrolera se desprende de su 70% en la distribuidora de gas de la mitad de Buenos Aires y el conurbano . Aunque hay accionistas minoritarios, YPF es el que decide el rumbo de la compañía.

El monto de la operación fue de u$s 780 millones. La decisión se tomó “en el marco de la revisión estratégica permanente de su portafolio de activos”.

Metrogas es la principal distribuidora de gas del país, con 2,4 millones de clientes. Alrededor del 61% de los clientes se encuentran en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el resto en 11 partidos del conurbano bonaerense.

“ Este proceso competitivo y transparente fue llevado adelante Citigroup (“Citi”) en carácter de asesor financiero de YPF” , informó YPF

Las otras ofertas fueron de Central Puerto, MSU Energy, Grupo Pierri y Litoral Gas, según informó YPF.

“Las distintas ofertas recibidas fueron evaluadas por la compañía y la propuesta seleccionada fue aprobada por el Directorio en su reunión de hoy”, comunicaron.

“El cierre de la transacción se encuentra sujeto al cumplimiento de las condiciones precedentes establecidas en dicha oferta, entre las que se incluyen la obtención de las autorizaciones regulatorias correspondientes y de las garantías de cumplimiento previstas”.

“Esta operación forma parte de la estrategia de YPF de continuar optimizando su portafolio de activos y concentrando sus esfuerzos e inversiones en el desarrollo de Vaca Muerta, con el objetivo de consolidarse como una compañía shale de clase mundial y avanzar en su transformación en un actor energético de escala global”, agregaron.

Edenor comunicó también que fue seleccionada por YPF .

En una información divulgada anteriormente a la Bolsa, Edenor informó que habia “tomado la decision de participar en el proceso competitivo conducido por YPF S.A. para seleccionar el adquirente de las acciones que posee en Metrogas”. Allí notaron que, durante el 23 de julio, Edenor “ conjuntamente con Andina PLC , presentó una oferta irrevocable a YPF para adquirir las acciones de Metrogas, representativas del 70% de su capital social y derechos de voto, y las acciones representativas del 5% del capital social y derechos de voto de MetroEnergía, una subsidiaria de Metrogas”.

José Luis Manzano, Daniel Vila y Mauricio Filiberti son los principales accionistas de Edenor.

Los números

MetroGAS cerró el primer semestre de 2026 con una mejora visible en el corazón de su negocio: vendió más, amplió su ganancia bruta y elevó el resultado operativo por encima del ritmo de los ingresos.

En la primera mitad de 2026, las ventas crecieron, el margen bruto se amplió y la ganancia del negocio avanzó con fuerza, sobre todo durante el segundo trimestre.

Alejandro Wirth

Los ingresos ordinarios alcanzaron $ 724.765 millones en los seis meses finalizados el 30 de junio, medidos en pesos constantes de esa fecha. El monto representó un crecimiento interanual del 8% frente a los $ 671.030 millones registrados un año antes. El incremento fue de $ 53.735 millones y estuvo explicado por mayores ventas de MetroENERGÍA y por el avance de MetroGAS, impulsado por más volúmenes entregados y por la suba de las tarifas.

Integra -una sociedad vinculada a Manzano- ya poseía un 9% de MetroGas.

La mejora se hizo más marcada en el segundo trimestre considerado de manera aislada. Entre abril y junio, la facturación llegó a $ 421.243 millones, contra $ 380.463 millones en igual período de 2025. La suba fue del 10,7%, por encima del crecimiento acumulado del semestre.

El negocio residencial continuó siendo la principal fuente de ingresos. Las ventas de gas a hogares sumaron $ 365.431 millones, un 4,1% más que los $ 351.106 millones del primer semestre de 2025. La categoría explicó el 50,4% de la facturación consolidada, aunque perdió participación frente al 52,3% que había concentrado un año atrás. El aumento respondió principalmente a un crecimiento del 4,9% en los volúmenes entregados.

Las ventas de gas a clientes industriales, comerciales y entidades públicas alcanzaron $ 54.559 millones, frente a $ 53.597 millones en el período comparable. El avance fue del 1,8%, acompañado por una mejora del 1,1% en los volúmenes. En conjunto, las ventas de gas de MetroGAS totalizaron $ 419.990 millones y representaron el 57,9% de los ingresos consolidados.

El servicio de transporte y distribución aportó otros $ 80.051 millones, un 2,9% más que los $ 77.759 millones de un año antes. Dentro de ese bloque, los ingresos provenientes de centrales eléctricas crecieron de $ 43.574 millones a $ 44.848 millones. La mejora tarifaria compensó una caída del 4,8% en los volúmenes entregados a ese segmento.

Los servicios prestados a industrias, comercios y entidades públicas aumentaron un 4,3%, hasta $ 23.378 millones, mientras que los vinculados con estaciones de GNC subieron un 0,5%, a $ 11.825 millones. Las otras ventas de la distribuidora avanzaron un 17,3%, de $ 20.999 millones a $ 24.622 millones.

El mayor dinamismo se observó en MetroENERGÍA. Sus ventas de gas y transporte alcanzaron $ 200.102 millones, un 21% por encima de los $ 165.425 millones del primer semestre de 2025. Su participación sobre los ingresos consolidados aumentó del 24,7% al 27,7%, apoyada en un crecimiento del 21,2% en los volúmenes entregados.

En términos físicos, MetroGAS entregó 3.405,9 millones de metros cúbicos, contra 3.371,2 millones en el mismo período del año anterior. El aumento fue del 1%. Los volúmenes residenciales crecieron de 676,7 millones a 709,9 millones de metros cúbicos, mientras que los destinados a centrales eléctricas cayeron de 1.618,1 millones a 1.540,5 millones.

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El crecimiento de los ingresos superó al de los costos operativos. Estos últimos aumentaron un 6,1%, desde $ 442.371 millones hasta $ 469.490 millones. Como resultado, la ganancia bruta avanzó un 11,6% y llegó a $ 255.275 millones, frente a $ 228.659 millones en el primer semestre de 2025.

El costo de compra de gas para distribución y transporte aumentó un 17,1%, de $ 134.513 millones a $ 157.498 millones, por mayores precios y volúmenes. MetroGAS adquirió 1.051 millones de metros cúbicos, un 1,3% más que un año antes.

En sentido contrario, el costo de transporte de gas para distribución bajó un 13,9%, de $ 134.301 millones a $ 115.607 millones. La reducción respondió, en parte, a que la tarifa promedio aumentó por debajo de la inflación interanual y a una menor capacidad de transporte contratada desde mayo de 2026.

Con más ventas, un margen bruto mayor y menores gastos administrativos y comerciales, la ganancia operativa trepó a $ 132.456 millones. El resultado superó en un 26,4% los $ 104.760 millones obtenidos en los primeros seis meses de 2025. El margen operativo aumentó del 15,6% al 18,3% de los ingresos.

La comparación interanual tuvo, no obstante, una base exigente . En el primer semestre de 2025, MetroGAS había reconocido un recupero por deterioro de propiedades, planta y equipo de $ 11.688 millones, concepto que no se repitió en 2026. A pesar de perder ese aporte, el resultado operativo igualmente creció en $ 27.696 millones.

Entre abril y junio, la ganancia neta alcanzó $ 50.885 millones, un 20,8% más que los $ 42.114 millones de igual trimestre de 2025 . El margen neto trimestral mejoró del 11,1% al 12,1%.

Las inversiones también crecieron. El efectivo aplicado a actividades de inversión pasó de $ 27.245 millones a $ 36.862 millones, por mayores compras de propiedades, planta y equipo y por la adquisición de títulos privados. Las erogaciones en activos físicos sumaron $ 31.061 millones, contra $ 26.454 millones en 2025.

El endeudamiento financiero, incluidos los pasivos por arrendamientos, ascendió a $ 73.801 millones al 30 de junio. Las deudas financieras sin arrendamientos totalizaron $ 73.770 millones, un 27,1% menos que los $ 101.135 millones registrados al cierre de 2025. La empresa informó que cumplía con todos sus compromisos financieros.