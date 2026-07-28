Por la desvalorización del peso colombiano, muchas personas escogen conservar sus fondos con dólares para no perder contra la inflación. Para ello, es necesario conocer el precio de la moneda y las alteraciones que ha tenido en el mercado para saber cuándo es un buen momento para comprar.

Este martes, 28 de julio de 2026 , la cotización del dólar en los principales bancos de Colombia es de 3.205,29 pesos colombianos.

En la última semana, la cotización del Dólar cayó -0.32% y en el último año acumula una variación de -14.45%, evidenciando una tendencia bajista.

El precio del día.

La variación que tuvo el dólar en la última semana

La volatilidad económica del Dólar en la última semana fue del 3.06%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 13.23%.

En la última sesión, la cotización del Dólar bajó frente al peso colombiano.

En los últimos 10 días, el Dólar inició con dos alzas, siguió con cuatro caídas consecutivas y cerró con oscilaciones; el saldo neto fue negativo.

La cotización del Dólar hoy muestra una tendencia al alza. Esto indica un interés creciente en la moneda, lo que podría reflejar una mayor confianza en la economía local.

¿Dónde vender o comprar dólares en Colombia?

Las personas que necesiten adquirir o liquidar dólares en el país cuentan con diversas opciones. Estas son las siguientes:

_ Entidades bancarias: una de las opciones más confiables y convencionales son las entidades bancarias, aunque es importante considerar que pueden aplicar cargos extra por este servicio.

_ Casas de cambio

_ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria de Colombia, como Western Union.

Recomendaciones para comprar y vender dólares en Colombia

Compra o vende dólares solo en bancos y casas de cambio autorizadas; verifica que estén registradas (DIAN o Superintendencia Financiera), compara la TRM del día y exige comprobante.

Evita operar en efectivo con desconocidos; usa transferencias y apps oficiales, verifica identidad y cumple los requisitos de soporte o reporte para montos altos.