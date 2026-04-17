Las marcas asiáticas vienen ganando terreno en el mercado de motovehículos y ya no se trata de una tendencia incipiente, sino de un cambio estructural. Según datos de la Cámara Argentina de Fabricantes de Motovehículos (Cafam), en 2025 se patentaron más de 650.000 motos en la Argentina, de las cuales cerca del 97% corresponde a unidades de origen chino o con fuerte participación de componentes fabricados en ese país. De cara al 2026, las proyecciones anticipan que el mercado podría superar las 800.000 unidades. En este contexto de expansión, Gilera Motors Argentina apuesta a profundizar su crecimiento dentro del mercado de dos ruedas. Según pudo saber El Cronista, el fabricante de motos proyecta alcanzar un total de 120.000 ventas entre las tres marcas que lleva en su portfolio: Gilera, Voge y Hero. De concretarse, lograría ventas récord para este año. Voge, la marca de motocicletas de origen chino producida y distribuida por Gilera Motors Argentina, busca consolidar su posicionamiento con la apertura del concesionario más grande de la marca en América latina. Ubicado en Quilmes Oeste y desarrollado junto a su socio Z3 Sport Motors, el nuevo espacio de más de 600 m2 funciona como un punto estratégico para capitalizar el crecimiento del segmento de motos de media y alta cilindrada. “El momento es ideal porque el segmento está viviendo un boom de ventas”, señaló Carolina Maceda, Gerente de Marketing de Voge Argentina. Según detalló, la marca se mantiene desde hace ocho meses en el segundo lugar en patentamientos dentro del segmento de motos de más de 300 cc. En 2025, la firma vendió unas 8200 unidades y alcanzó una participación cercana al 13,5%, que en los primeros meses de este año ya trepó al 14,5%. Para este año, Voge proyecta superar las 10.000 unidades. El nuevo concesionario, inaugurado el pasado jueves 16 de abril, permitió exhibir todo el line-up de la marca, desde motos adventure hasta cuatriciclos utilitarios orientados al trabajo en el campo. Además, incorpora un service center de última generación, que se focaliza en la experiencia del usuario, el acceso a repuestos y la posventa. Para Juan Garbagnati, dueño de Z3 Sport Motors, hoy la moto dejó de ser solo un hobby para convertirse en una “solución de movilidad”, señaló. En esa línea, destacó que cada vez más personas migran del auto a la moto por una cuestión de costos y tiempos. El avance de las marcas chinas también responde a un cambio de percepción. Lo que antes generaba desconfianza entre los usuarios, hoy se transformó en preferencia, apalancado por mejoras en calidad, tecnología y diseño. “Hoy no tienen nada que envidiarle a una moto japonesa o europea”, afirmó Garbagnati. Hacia adelante, tanto la marca como los concesionarios coinciden en que el sostenimiento del boom dependerá de un conjunto de variables: acceso al financiamiento, estabilidad de precios, disponibilidad de repuestos y calidad del servicio. “Si esos factores se alinean, la industria tiene todo para seguir creciendo”, explicó Maceda. Con una red de 47 concesionarios en el país y nuevos proyectos en carpeta, Voge apuesta a consolidarse como una de las marcas chinas de mayor preferencia en un mercado en plena transformación.