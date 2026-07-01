Aunque hubo menos ventas de motos en junio, el primer semestre cerró al alza

Volvieron a caer las ventas de autos en junio y el primer semestre terminó a la baja

En esta noticia Cuáles fueron los modelos más vendidos

Las ventas de motos registraron 68.390 unidades en junio. Aunque en la comparativa mensual representó una baja del 1,1%, el desempeño interanual mostró una fuerte recuperación, con un crecimiento del 42,3% contra el mismo mes de 2025, informó la Asociación de Concesionarios Automotores de la República Argentina (Acara).

No obstante, el leve retroceso respecto a mayo -cuando se habían patentado 69.164 unidades- no logró opacar un mercado que continúa en expansión. El balance del primer semestre confirma este escenario: entre enero y junio se patentaron 440.190 motovehículos. Esto es un 43,8% más que en el mismo período de 2025, cuando se habían registrado 306.109 vehículos.

En cuanto a la participación, se observa solo un cambio con respecto a mayo en los primeros puestos. La japonesa Honda siguió liderando el mercado con 13.501 unidades, seguida ahora por Keller que, con 8301, escala un lugar y deja a Gilera tercera con 8137, en un duelo entre ambas marcas que promete más capítulos.

En el cuarto escalón, muy cerca, continúa Motomel, con 8013, y Corven se mantiene en la quinta posición de mayo, con 6014, que -cabe recordar- en marzo había desplazado a Zanella fuera del top five, situación que se mantiene en pie.

El mercado de motos mantiene el impulso con un crecimiento que ya supera el 40% interanual.

El mercado de motos en Argentina cerró 2025 con un rotundo crecimiento interanual del 33,8% y más de 650.325 unidades patentadas (superando ampliamente las 486.061 registradas en 2024). L os números de 2026 no solo sostienen ese crecimiento sino que lo aceleran.

Si esta dinámica se mantiene en la segunda mitad del año, el mercado podría cerrar nuevamente con un volumen récord o, al menos, ubicarse en niveles históricamente altos.

De hecho, de acuerdo con las proyecciones del sector, se anticipa una tendencia alcista de mediano plazo, con expectativas de que el mercado se aproxime al millón de unidades anuales hacia el final de la década.

Cuáles fueron los modelos más vendidos

En cuanto a los modelos, no hubo cambios con respecto a mayo. La Keller KN 110-8 volvió a ser la más patentada del mes, con 7336 unidades. Le siguió de cerca la Honda Wave 110S, con 7113, mientras que la Gilera Smash ocupó el tercer lugar, con 5913 unidades.

Más atrás se ubicaron la Motomel B110, con 4653 unidades, y la Corven Energy 110, con 3797, en un segmento dominado ampliamente por motos de baja cilindrada, que continúan siendo las preferidas por su precio accesible y eficiencia.