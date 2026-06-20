Construirán uno de los polos gastronómicos más grandes de la Argentina: tendrá estacionamiento subterráneo y aumentará el turismo de la región.

La ciudad de Neuquén avanza con uno de los proyectos de infraestructura urbana más ambiciosos de su historia: un polo gastronómico y recreativo en superficie, con dos niveles de estacionamiento subterráneo con capacidad para más de 500 vehículos.

El proyecto se presentó oficialmente el jueves por la noche en el Museo Nacional de Bellas Artes de la capital provincial.

El intendente Mariano Gaido encabezó el acto, donde se exhibió una maqueta en 3D con los detalles completos de la obra. La iniciativa se desarrolla bajo un esquema de alianza público-privada en el sector de Terrazas Norte, una zona que atraviesa una profunda transformación urbana.

Qué va a tener el nuevo polo gastronómico de Neuquén

El proyecto, a cargo de las empresas RJ Ingeniería, Omega LP y Gran Valle Negocios, combina dos grandes componentes:

Estacionamiento subterráneo en dos niveles para descongestionar el centro de la ciudad

Polo gastronómico en superficie con espacios para gastronomía, cultura, música, teatro y eventos

Diseño pensado como punto de encuentro para vecinos y turistas

Perfil de atracción para marcas gastronómicas nacionales que buscan ingresar al mercado neuquino

Ezequiel Regente, de Omega LP, explicó que el estacionamiento subterráneo apunta a resolver “un problema crítico” de movilidad urbana.

En tanto, Giulio Retamal, de RJ Ingeniería, destacó que las obras avanzan en paralelo a la presentación del diseño final.

La presentación del polo gastronómico en Neuquén. mejorinformando

Gaido subrayó el valor del modelo de financiamiento: “Es un proyecto innovador que genera una sinergia entre el sector público y el privado y que va a transformar la ciudad de Neuquén”.

Sin embargo, el contenido de la obra recae íntegramente en la inversión privada.

Cuándo estaría lista la obra y qué impacto se espera en el turismo

Según información previa de la Municipalidad de Neuquén, la habilitación del complejo está prevista para 2027, aunque desde el equipo de obras indicaron que podría adelantarse dependiendo del ritmo de avance.

Martín Lagos, de Gran Valle Negocios, resaltó el potencial turístico: “El Neuquén que viene necesita este tipo de infraestructura. Sabemos que hay muchas marcas gastronómicas que quieren desembarcar en la ciudad y este proyecto será una plataforma ideal.”

La senadora Julieta Corroza también participó del acto y destacó el impacto provincial: “Es un proyecto hermoso que va acorde al crecimiento que estamos planteando para toda la provincia”.

El polo se suma a otras inversiones en curso en Terrazas Norte, un corredor que incluye nuevas vías de circulación y desarrollos urbanísticos privados.

El objetivo es consolidar a Neuquén como destino gastronómico y turístico del norte de la Patagonia, con infraestructura pensada para absorber el crecimiento sostenido que registra la ciudad.