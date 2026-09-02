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En el marco de su cuarto aniversario de operaciones, Arajet -la aerolínea bandera de República Dominicana que viene ganando cada vez más terreno entre los viajeros argentinos- lanzó una promoción especial con pasajes desde u$s 4 por tramo.

Esta semana, la compañía presentó “Purple Days”, una campaña promocional que estará vigente entre el 1 y el 15 de septiembre de 2026 y permitirá comprar tickets con tarifas base desde u$s 4 por trayecto para volar a los destinos internacionales de su red.

En el caso de los vuelos desde São Paulo, las tarifas promocionales parten desde u$s 44.

La promoción aplica para viajes entre el 14 de septiembre de 2026 y el 31 de mayo de 2027.

Cabe aclarar que el precio promocional corresponde a la tarifa base y no incluye impuestos, tasas aeroportuarias ni cargos de transporte, por lo que el valor final será mayor.

Los descuentos estarán disponibles en las categorías tarifarias Basic, Classic, Comfort y Extra, y se aplicarán a vuelos internacionales en todos los mercados donde opera la compañía.

“Estamos en nuestro mes aniversario y queremos compartir este momento con quienes han sido parte fundamental de nuestro crecimiento: nuestros pasajeros. Con Purple Days queremos agradecer su confianza ofreciéndoles nuevas oportunidades para viajar, descubrir destinos y mantenerse conectados a través de nuestra red, mientras continuamos trabajando para hacer que volar por las Américas sea cada vez más accesible”, afirmó Víctor Pacheco, CEO y fundador de Arajet.

Argentina, un mercado clave para Arajet

El lanzamiento de esta promoción llega en un momento de fuerte expansión de la aerolínea en el mercado argentino. Durante el primer semestre de 2026, transportó 141.470 pasajeros entre Argentina y República Dominicana. Esto significó un avance del 205,6% frente al mismo período del año pasado, según datos de la Junta de Aviación Civil (JAC) dominicana.

El desempeño del mercado local acompañó un semestre récord para la compañía. Entre enero y junio, Arajet movilizó 922.593 pasajeros en vuelos con origen y destino en República Dominicana y sumó otros más de 100.000 viajeros en conexión a través de sus hubs de Santo Domingo y Punta Cana. Así, logró superar por primera vez el millón de pasajeros transportados en un primer semestre.

Parte de ese crecimiento se explica por la expansión de sus operaciones en Argentina. En mayo de este año, Arajet comenzó a operar la ruta directa entre Mendoza y Punta Cana, con tarifas desde u$s 278 por tramo, aunque actualmente el servicio se encuentra pausado de manera temporal y se reanudará el próximo 4 de octubre.

En junio del año pasado también sumó otra ruta desde Córdoba a Punta Cana, por una inversión de u$s 15 millones.

“Argentina ha sido uno de los grandes protagonistas de este crecimiento y seguiremos fortaleciendo nuestra presencia para ofrecer más opciones de viaje y mejores conexiones para los pasajeros argentinos”, señaló Pacheco.