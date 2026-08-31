Dos pilotos manejaban un Bombardier. En medio del viaje se quedaron dormidos con más de 40 pasajeros a bordo y el avión pasó de largo

Un evento insólito en la aviación comercial ocurrió cuando dos pilotos al mando de un avión Bombardier se quedaron dormidos en pleno vuelo con más de 40 pasajeros a bordo. La aeronave, operada por la compañía go! Airlines, no solo perdió la comunicación por radio durante varios minutos con la torre de control, sino que también sobrevoló y pasó de largo su destino programado en Hawái.

Precisamente, un fallo médico no diagnosticado en el capitán y la acumulación de turnos matutinos desencadenaron un episodio extremo de fatiga que requirió la intervención de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB).

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¿Qué pasó con el avión de go! Airlines?

El 13 de febrero de 2008, el vuelo 1002 de go! Airlines (operado por Mesa Airlines) despegó a las 09:16 a.m. desde el Aeropuerto Internacional de Honolulu hacia el Aeropuerto Internacional de Hilo, en Hawái, a bordo de un avión Bombardier CRJ-200 (registro N651BR). A bordo viajaban 40 pasajeros y 3 miembros de la tripulación.

A las 09:30 a.m., tras alcanzar la altitud de crucero de 21.000 pies (FL 210), los controladores del tráfico aéreo (ATC) intentaron transferir la nave a otra frecuencia de radio, pero no obtuvieron respuesta . Durante 18 minutos, la aeronave voló en automático mientras ambos pilotos dormían.

El avión cruzó sobre el aeropuerto de Hilo a las 09:55 a.m. sin descender y avanzó unos 48 kilómetros (30 millas) sobre el océano Pacífico. Finalmente, el capitán despertó a las 09:58 a. m., retomó el control y logró aterrizar a salvo a las 10:15 a. m. sin registrar heridos.

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¿Por qué se quedaron dormidos los dos pilotos en pleno vuelo?

La NTSB llevó a cabo una investigación profunda para determinar la causa probable de este grave fallo de seguridad. Las conclusiones oficiales señalaron dos factores fundamentales:

Apnea del sueño no diagnosticada : el capitán padecía apnea obstructiva del sueño (AOS) severa, una condición médica que interrumpe la respiración por la noche y genera fatiga crónica durante el día.

Acumulación de fatiga y turnos matutinos: era el tercer día consecutivo en que la tripulación iniciaba su jornada laboral a las 05:40 a.m., lo que provocó una deuda acumulada de descanso. La NTSB citó informes de la NASA y la OTAN para demostrar que los horarios de inicio temprano merman gravemente la alerta y el rendimiento en los vuelos de corto alcance.

¿Cuáles fueron las consecuencias para la tripulación y la aerolínea?

Tras la confirmación del incidente por parte de la NTSB y las agencias regulatorias, la aerolínea procedió al despido inmediato de ambos pilotos. Aunque la aeronave aterrizó sin daños estructurales ni pasajeros lesionados, la pérdida prolongada de contacto por radio y el exceso de ruta en pleno océano activaron todas las alarmas de seguridad aérea nacional.

A raíz del informe final de la NTSB sobre el vuelo 1002, se emitieron recomendaciones clave para la Administración Federal de Aviación (FAA):