La propuesta contempla vuelos entre Orlando y cuatro destinos colombianos (Fuente: Aeropuerto de El Dorado).

Más que oficial | El Gobierno decretó feriado para el lunes 12 y habrá un nuevo fin de semana largo en todo el país

La aviación colombiana podría sumar próximamente un nuevo jugador internacional. Frontier Airlines solicitó autorización a la Aeronáutica Civil (Aerocivil) para operar vuelos directos entre Orlando, Estados Unidos, y Bogotá, Medellín, Cartagena y Cali , con una propuesta que alcanza las 28 frecuencias semanales de ida, además de sus respectivos vuelos de regreso.

La petición todavía no representa una autorización definitiva ni significa que los tiquetes ya estén disponibles para la venta. La entidad aeronáutica deberá estudiar las condiciones técnicas, operativas y jurídicas antes de determinar si la compañía estadounidense puede comenzar a prestar el servicio en estas rutas.

¿Cuáles son las nuevas rutas que Frontier Airlines quiere operar en Colombia?

La propuesta presentada por Frontier Airlines contempla cuatro rutas internacionales entre Orlando y Colombia. En cada una de ellas, la empresa solicitó siete frecuencias semanales , lo que equivale a una operación diaria.

Las conexiones planteadas son:

Orlando – Bogotá – Orlando: 7 frecuencias semanales.

Orlando – Medellín – Orlando: 7 frecuencias semanales.

Orlando – Cartagena – Orlando: 7 frecuencias semanales.

Orlando – Cali – Orlando: 7 frecuencias semanales.

De esta manera, la compañía pretende sumar 28 vuelos semanales desde Orlando hacia Colombia, mientras que los trayectos de regreso representarían otras 28 frecuencias.

La solicitud incluye transporte regular de pasajeros, correo y carga, por lo que la eventual operación no estaría limitada únicamente al movimiento de viajeros.

El aeropuerto de Colombia se prepara para recibir una nueva aerolínea con 28 frecuencias semanales a Estados Unidos: los Airbus cambiarán la aviación nacional.

¿Cuántos vuelos de Frontier Airlines llegarían a Colombia?

Si la Aerocivil aprueba la propuesta presentada por la compañía, Frontier Airlines podría contar con 28 frecuencias semanales de salida desde Orlando hacia las cuatro ciudades colombianas.

En términos prácticos, esto significa que la aerolínea buscaría ofrecer un vuelo diario hacia cada destino. Bogotá, Medellín, Cartagena y Cali tendrían así una conexión directa con el aeropuerto de Orlando.

Sin embargo, es importante diferenciar entre frecuencias solicitadas y vuelos efectivamente operados. La aprobación de las rutas no implica necesariamente que la compañía vaya a utilizar desde el primer día toda la capacidad autorizada.

La programación final dependerá de factores como la disponibilidad de aeronaves, los permisos aeroportuarios, la demanda de pasajeros y la estrategia comercial de Frontier.

¿Qué aviones Airbus utilizaría Frontier Airlines en sus vuelos a Colombia?

Para estas operaciones, Frontier Airlines planteó utilizar aeronaves de la familia Airbus A320 y A321, modelos que forman parte de su flota.

La compañía estadounidense desarrolla buena parte de su operación bajo un esquema de ultrabajo costo, por lo que sus tarifas pueden estructurarse a partir de un precio base al que se agregan determinados servicios según las necesidades del pasajero.

Entre los elementos que pueden tener un costo adicional se encuentran servicios como la selección de silla y el transporte de determinados equipajes, dependiendo de la tarifa o producto contratado.

¿Qué debe aprobar la Aerocivil para que Frontier Airlines opere en Colombia?

La solicitud está en manos de las autoridades aeronáuticas colombianas, que deberán verificar que el proyecto cumpla con los requisitos establecidos para este tipo de operaciones internacionales.

La revisión comprende aspectos técnicos, jurídicos y operacionales, además de las condiciones relacionadas con la capacidad de los aeropuertos y los acuerdos de transporte aéreo vigentes entre Colombia y Estados Unidos.

Frontier también solicitó derechos de tráfico hasta la cuarta libertad del aire, figura que permite transportar pasajeros, correo y carga desde el país donde está registrada la aerolínea hacia otro Estado y realizar posteriormente el viaje correspondiente de regreso.

Por eso, la publicación de la solicitud ante la Aerocivil debe entenderse como el comienzo de un proceso administrativo y no como la confirmación de que los vuelos ya fueron autorizados.

¿Cuándo comenzaría a operar Frontier Airlines en Colombia?

Por el momento, Frontier Airlines no ha informado una fecha oficial para comenzar sus vuelos a Colombia .

La compañía primero deberá esperar la decisión de la Aerocivil. En caso de recibir el visto bueno, tendrá que avanzar con la definición de itinerarios, horarios, disponibilidad de aeronaves y condiciones comerciales antes de poner los tiquetes a disposición de los pasajeros.