Se despide el pasaporte: el Gobierno de Sheinbaum busca anular el documento para todos los deudores alimentarios

La Secretaría de Relaciones Exteriores impulsó un anteproyecto reglamentario que endurece los requisitos para obtener la identificación internacional en México. Esta iniciativa busca impedir que quienes incumplan con la pensión alimenticia de menores puedan salir del país o realizar el trámite oficial de viaje.

A través de la armonización con las leyes vigentes y el trabajo conjunto con dependencias gubernamentales, la medida pretende garantizar el bienestar de la infancia y forzar el pago de adeudos. La restricción marcará un hito en la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes en el territorio nacional.

¿A quiénes se les negará o anulará la tramitación del pasaporte?

Según la propuesta de reforma presentada por la Cancillería, la medida afectará directamente a todas las personas que se encuentren inscritas con el estatus de deudor alimentario moroso en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias (RNOA).

La modificación al Artículo 46 del Reglamento de Pasaportes y del Documento de Identidad y Viaje establece que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) negará la expedición, renovación o tramitación del pasaporte a quienes mantengan incumplimientos fijados por un juez en materia de pensión alimenticia.

Cabe destacar que los pasaportes emitidos con anterioridad continuarán siendo vigentes hasta la fecha señalada de su vencimiento.

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¿Cómo funcionará la implementación del bloqueo para deudores en la SRE?

La puesta en marcha de este mecanismo se apoyará en la tecnología y la colaboración interinstitucional con el DIF Nacional. El proceso de control operará bajo el siguiente esquema:

Consulta automática : al iniciar la solicitud del documento oficial, la SRE consultará directamente la base de datos del RNOA.

Bloqueo del sistema : si la persona aparece en la lista de morosos, el sistema informático impedirá continuar con el trámite de emisión.

Retiro del impedimento: para desbloquear el trámite, el moroso deberá saldar la deuda, obtener la determinación favorable de un juez y lograr su baja formal del registro.

¿Qué debe pasar para que esta medida entre oficialmente en vigor?

Dado que se trata de una modificación ejecutiva planteada por el Gobierno de Claudia Sheinbaum a través de la Cancillería, no requiere de votación ni discusión en el Congreso de la Unión. Para cobrar fuerza legal, debe completar estos pasos:

Evaluación en la CONAMER : la norma fue remitida a la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria para su consulta pública y evaluación técnica.

Firma y publicación: tras recibir el dictamen favorable, el decreto requerirá la firma del Poder Ejecutivo Federal y su posterior publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

¿Qué otras novedades incluirá el nuevo reglamento de pasaportes?

Además del bloqueo a morosos alimentarios, la SRE plantea simplificaciones administrativas relevantes en el trámite: