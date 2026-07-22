H&M anunció en abril que desembarcará en Argentina. Y el primer local estará en uno de los shoppings más importante del país: Alto Palermo , según negocia la empresa sueca con Irsa, la dueña de los shoppings.

La cadena de “fast fashion”, uno de los mayores éxitos globales en la indumentaria, venía coqueteando con la idea de ingresar al país desde hace más de 10 años, pero jamás concretaba.

H&M abrirá su primera tienda en Argentina en 2027

En abril, en un comunicado publicado en su página web, develó su intención de expandirse en América latina con la apertura de su primera tienda en el país durante 2027, a través de una franquicia concedida al grupo panameño Hola Moda.

Sin embargo, los tiempos podrían haberse acelerado y en el mundo de las marcas dicen que la apertura de H&M en Alto Palermo t endría lugar en noviembre .

“Es más, Alto Palermo ya le pidió a un importante inquilino que deje sus instalaciones para que allí se instale H&M”, contó una de las marcas presentes en ese centro comercial.

En IRSA no hicieron comentarios al respecto.

Los precios de H&M son muy atractivos : pantalones, camisas, sacos por menos de 10 euros ($ 17.000). Remeras, sweaters y jeans por debajo de los 5 euros.

También hay importes bajísimos en sacos, trajes, accesorios y una variedad de artículos.

El grupo H&M tiene más de 4100 locales en 81 países. En 2025, generó ventas netas por 228.000 millones de coronas suecas, unos u$s 25.000 millones. Su nombre se debe a la palabra “Hennes” (“Para ella”), el nombre que tuvo la empresa cuando nació, y al de una tienda de indumentaria masculina que su fundador, Erling Persson, compró en 1968: Mauritz Widforss. En ese momento, rebautizó a la cadena fusionada como Hennes & Mauritz.

“ Estamos muy complacidos de anunciar nustra continua expansión en América latina con nuestra primera tienda en la Argentina durante 2027. Es un paso muy excitante y esperamos hacer de H&M y de nuestro concepto de moda y calidad al mejor precio en una forma sustentable sea accesible para muchos consumidores en el país ”, declaro el CEO del grupo H&M, Daniel Ervér en su momento.

Del total de tiendas que tiene en la actualidad, 2400 están en Europa. En tanto, hay 769 en el continente americano, incluidos los Estados Unidos. Abrió la primera en América latina en 2012. Fue en México. Desde entonces, se expandió a Brasil, El Salvador, Perú, Uruguay, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, Panamá y Venezuela. Para fines de 2026, se proyecta su primer corte de cintas en Paraguay.

Hola Moda, el grupo que abrirá el local en la Argentina, es una empresa panameña creada con el propósito exclusivo de operar la franquicia de H&M en América central. Sería el primer país de América del Sur en el que aterriza, ya que H&M gestiona directamente sus operaciones en Uruguay, Perú y Brasil.

El desembarco de H&M sonó fuerte en 2016, cuando asumió Mauricio Macri, pero no se concretó.

H&M trabaja con mucho stock de mercadería importada. Ese esquema era imposible con el anterior Gobierno, que tenía un manejo más cerrado del comercio internacional.

Daniel Ervér, CEO del grupo H&M

La mayor parte de la producción de H&M proviene de Asia.