Cierran una de las autopistas más transitadas de CABA. Fuente: Shutterstock.

Los conductores que circulen por el norte de la Ciudad de Buenos Aires deberán estar atentos: la Autopista Illia y la avenida Cantilo tendrán un corte total durante el miércoles 23 de julio debido a obras viales de gran magnitud.

La interrupción se realizará durante seis horas, desde las 23 del miércoles 23 de julio hasta las 6 del jueves 24, y afectará la circulación en sentido hacia la provincia de Buenos Aires. El operativo permitirá avanzar con la ampliación del Puente Labruna, una obra clave para mejorar la conexión entre importantes corredores de CABA.

¿Cuándo será el corte en la Autopista Illia y avenida Cantilo?

El cierre total comenzará el miércoles 23 de julio a las 23 horas y se extenderá hasta las 6 de la mañana del jueves 24 de julio.

Durante ese período, permanecerán cerradas:

La Autopista Illia en sentido hacia Provincia.

La avenida Cantilo.

El Paseo del Bajo sentido norte, a la altura de Retiro.

Las autoridades recomendaron a los automovilistas evitar la zona durante ese horario y optar por caminos alternativos.

Corte total en Av. Cantilo y AU Illia por obras en Puente Labruna. Gobierno de la Ciudad.

Qué desvíos deberán tomar los conductores

El tránsito que se dirija hacia la zona norte será derivado por diferentes corredores para reducir el impacto del corte.

Las principales alternativas serán:

Avenida Figueroa Alcorta.

Avenida del Libertador.

En el caso del tránsito pesado, los vehículos serán desviados desde el Paseo del Bajo hacia la avenida Costanera, para luego incorporarse nuevamente a la avenida Cantilo a través del acceso ubicado después del Puente Labruna.

Se montarán las últimas vigas de la ampliación del Puente Labruna.

La obra que obliga a cerrar la autopista

El corte se llevará adelante para realizar una maniobra fundamental dentro de la ampliación del Puente Labruna: la instalación de las últimas vigas que formarán parte de las nuevas rampas de conexión.

En total, se colocarán:

Nueve vigas de 22 metros de longitud y 40 toneladas cada una.

Dos estructuras de 32 metros de largo y 50 toneladas de peso.

Por la magnitud de los trabajos y el uso de maquinaria pesada, será necesario interrumpir completamente la circulación para garantizar la seguridad del operativo.

Qué cambios busca generar la ampliación del Puente Labruna

La obra permitirá mejorar la conexión entre la avenida Cantilo, la avenida Lugones y la avenida Udaondo, tres corredores fundamentales para quienes ingresan y salen de la Ciudad.

El objetivo es ordenar la circulación en una zona estratégica del norte porteño, donde confluyen diariamente miles de vehículos, especialmente aquellos que se dirigen hacia Aeroparque, Ciudad Universitaria, Núñez y la Costanera Norte.