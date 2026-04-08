El grupo danés Bestseller llega a la Argentina con las marcas de indumentaria Jack & Jones, Only y Balmohk, de la mano de Grupo One. El plan de expansión contempla una inversión de u$s 50 millones y la apertura de 40 tiendas en los próximos cinco años. Para 2026, el objetivo será alcanzar los primeros siete locales, tres de ellos en el shopping Unicenter. La operación local estará liderada por Manuel Antelo, Pedro Aguirre Saravia y Sabine Mulliez, los empresarios que trajeron a la francesa Decathlon el año pasado y que próximamente lo harán con Kiabi, otra marca de indumentaria. Bestseller ya había anunciado, a comienzos de este año, sus planes para instalarse en la Argentina, cuando confirmó que llegaría al país en el segundo semestre de 2026. Además, apuntó que evalúa integrar producción local en algunas categorías, como remeras y jeans, para ganar competitividad. “La llegada de Bestseller a Argentina representa una apuesta de largo plazo por el país. Buscamos acercar marcas globales con propuestas actuales y accesibles, al mismo tiempo que generamos empleo y desarrollamos una operación sólida y sostenible”, señaló Grupo One. Actualmente, la empresa que se fundó en 1975 en Dinamarca, tiene presencia en 47 mercados y cuenta con alrededor de 3100 tiendas propias. Uno de los regresos más importantes que se anunciaron es el de Mango. La marca española vuelve al país después de más de dos décadas. Esta vez la operación estará en manos de Grimoldi, que firmó el acuerdo de franquicia y será quien la desarrolle en la Argentina. El plan contempla cinco locales en cinco años y el primero abrirá en septiembre en Alto Palermo. También hará lo propio Giorgio Armani, que llega de la mano de Tucci. La apertura está prevista para agosto en Unicenter y el proyecto incluye un segundo local en Patio Bullrich. En una primera instancia, desembarcará con Armani Exchange y, en una segunda etapa, prevé sumar Emporio Armani con una propuesta más sofisticada. La firma había dejado el país en 2009, cuando operaba bajo la licencia de Exxel Group. A estos arribos se suma Maje. La marca francesa, parte del grupo SMCP, abrirá este mes su primer local en la Argentina, en Alcorta Shopping. La tienda tendrá cerca de 100 metros cuadrados y estará operada por el grupo Leuru, que ya maneja en el país marcas como Levi’s, Sandro y Bimba y Lola. Dolce & Gabbana es otra de las marcas que anticipó su desembarco en el país. La italiana analiza abrir en Patio Bullrich, en línea con el crecimiento que viene teniendo en otros países y con la ampliación de su propuesta hacia nuevas categorías, como hogar y decoración.