Armar una cartera de Certificados de Depósito Argentinos (Cedears) con la convicción de haber encontrado la combinación definitiva y, pocas semanas después, desarmarla ante una corrección en Wall Street, un dato de inflación en EE.UU. o un salto del dólar contado con liquidación (CCL) es una dinámica recurrente en el inversor minorista. Esta rotación constante no solo suele responder a impulsos de coyuntura, sino que genera un costo de fricción que erosiona la rentabilidad acumulada.

Para mitigar este impacto y preservar la consistencia del retorno, la gestión institucional de patrimonios recurre a modelos de asignación de activos como la llamada “regla del 80%” (o arquitectura Core-Satellite).

No se trata de una fórmula rígida ni de una recomendación de inversión, sino de un marco de administración de capital que prioriza la tenencia de largo plazo en activos estructurales y reserva una fracción menor para movimientos tácticos y gestión de liquidez.

¿Qué es la regla del 80%?

En la práctica de la gestión de portafolios, la regla del 80% propone dividir el capital disponible en dos bloques con objetivos y horizontes temporales claramente diferenciados:

El núcleo de largo plazo (aprox. 80%): Se asigna a activos de alta calidad empresarial, diversificados regional o sectorialmente, con la premisa de mantenerlos a través de las distintas fases del ciclo económico. Su función principal es capturar el crecimiento compuesto del capital en el largo plazo.

El bloque táctico o de reserva (aprox. 20%): Permanece en instrumentos de alta liquidez o bajo riesgo de capital a corto plazo. Su propósito es otorgar margen de maniobra para tomar decisiones puntuales sin alterar la estrategia central.

Usos del bloque táctico

Ese margen del 20% se utiliza habitualmente para:

Aprovechar caídas sustanciales en la cotización de activos de calidad ( buy the dip ).

Incorporar nuevas oportunidades de inversión o sectores emergentes sin desarma posiciones existentes.

Facilitar el rebalanceo periódico de la cartera.

Tomar ganancias parciales tras avances prolongados.

Preservar un colchón de liquidez ante eventuales necesidades personales o volatilidad extrema.

El porcentaje del 80/20 es un esquema ilustrativo. La proporción óptima entre el núcleo rígido y el bloque flexible varía según la tolerancia a la volatilidad, la edad y los objetivos de cada persona .

¿Por qué funciona en mercados volátiles?

La principal ventaja de este enfoque reside en su capacidad para actuar como un “freno de mano” frente a los sesgos psicológicos documentados por la economía conductual.

Estudios pioneros en finanzas conductuales, demuestran que las personas sienten el dolor de una pérdida con casi el doble de intensidad que la satisfacción de una ganancia equivalente (aversión a la pérdida). En el ámbito financiero, este sesgo impulsa al inversor a cometer errores recurrentes:

Vender en los mínimos: Guiado por el pánico en medio de una corrección severa.

Comprar por euforia ( FOMO ): Entrar al mercado cuando los precios alcanzaron techos históricos debido al temor a quedar fuera.

Operar en exceso (overtrading): Generar costos de transacción y pérdidas por intentar anticipar cada microtendencia (market timing).

Contar con una estructura que predetermina qué porcentaje de la cartera no se toca y qué margen se destina a la flexibilidad reduce el espacio para la improvisación impulsiva.

El papel de los Cedears dentro de una estrategia de largo plazo

Para el inversor local, los Cedears se convirtieron en la herramienta predilecta para construir el núcleo (o core) de una cartera de largo plazo por sus características de diseño:

Fortalezas del instrumento

Diversificación internacional: Permiten acceder a empresas que cotizan en bolsas globales (principalmente Estados Unidos) desde una cuenta de inversión local.

Cobertura implícita: Al cotizar en pesos pero representar acciones del exterior, su precio en el mercado local arbitra implícitamente según la evolución del tipo de cambio financiero (dólar CCL).

Acceso simplificado: Facilitan la exposición a gigantes tecnológicos, industriales o de consumo masivo sin necesidad de operar directamente en cuentas del exterior.

Riesgos a considerar

Volatilidad del activo subyacente: La acción de origen fluctúa según la salud financiera de la empresa, el sector y las condiciones macroeconómicas globales.

Riesgo cambiario doble: Un ajuste en el tipo de cambio implícito o en el precio de la acción en dólares impacta directamente en el valor en pesos del Cedear.

Concentración sectorial: La sobreponderación en empresas de un solo sector (como el tecnológico) puede incrementar la vulnerabilidad de la cartera.

Cómo aplicar la regla del 80% sin convertirla en una receta

No existe un porcentaje universal válido para todos los perfiles. La asignación entre el núcleo estructural y la porción táctica debe adaptarse a las condiciones individuales.

Perfil de inversor Núcleo estructural (largo plazo) Bloque táctico / liquidez Rationale de la distribución Conservador 90% (Cedears defensivos / ETF diversificados) 10% (Renta fija corta / Liquidez) Prioriza la estabilidad patrimonial y minimiza la rotación de activos. Moderado 80% (Combinación de valor y crecimiento) 20% (Oportunidades / Liquidez) Busca equilibrio entre crecimiento de largo plazo y capacidad de reacción. Agresivo 70% (Foco en sectores dinámicos) 30% (Trading táctico / Rebalanceos) Dispuesto a asumir mayor volatilidad a cambio de capturar movimientos de corto plazo.

Cuándo conviene utilizar el 20% táctico

El bloque táctico no debe entenderse como dinero destinado a la especulación aleatoria, sino como una reserva con reglas de ejecución claras:

1. Fuertes correcciones de mercado

Cuando activos de alta calidad sufren caídas significativas por factores sistémicos o temporales, la liquidez táctica permite incrementar posiciones a precios de valuación más atractivos sin necesidad de liquidar otros activos en pérdida.

2. Rebalanceos periódicos

Con el paso del tiempo, algunos activos crecen más que otros, alterando el perfil de riesgo de la cartera. El bloque flexible permite inyectar capital en los activos rezagados para restablecer las proporciones originales.

3. Incorporación de nuevos sectores

Facilita la entrada paulatina a sectores económicos emergentes o empresas que acaban de listar sus Cedears en el mercado local, evaluando su comportamiento con una porción acotada del capital.

4. Necesidad imprevista de liquidez

Funciona como un amortiguador financiero personal. Si surge una urgencia económica, se apela al bloque táctico en lugar de verse forzado a vender posiciones de largo plazo en un momento de mercado desfavorable.

Los errores que la regla busca evitar

Una estrategia de asignación de activos estructurada ayuda a mitigar las siguientes fallas sistemáticas:

Cambiar de rumbo constantemente: Modificar la tesis de inversión ante cada resumen de cuenta mensual. Perseguir la acción de moda: Entrar en activos que ya registraron subas parabólicas impulsadas por la cobertura mediática. Concentración excesiva: Mantener la totalidad del capital en dos o tres empresas por exceso de confianza (home bias o sesgo de familiaridad). Inacción ante oportunidades: Carecer por completo de liquidez cuando el mercado ofrece precios de entrada óptimos. Ausencia de revisiones periódicas: Olvidar auditar la estructura de la cartera al menos una o dos veces al año.

Si llegaste hasta acá, tené en cuenta que ningún método de asignación de activos elimina de forma absoluta los riesgos de mercado ni garantiza rendimientos positivos en todo momento. Sin embargo, la experiencia histórica sugiere que la consistencia, la diversificación y el mantenimiento de un horizonte temporal holgado tienden a superar a los intentos sistemáticos de adivinar los pisos y techos del mercado.