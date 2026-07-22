Armar una cartera de Certificados de Depósito Argentinos (Cedears) con la convicción de haber encontrado la combinación definitiva y, pocas semanas después, desarmarla ante una corrección en Wall Street, un dato de inflación en EE.UU. o un salto del dólar contado con liquidación (CCL) es una dinámica recurrente en el inversor minorista. Esta rotación constante no solo suele responder a impulsos de coyuntura, sino que genera un costo de fricción que erosiona la rentabilidad acumulada. Para mitigar este impacto y preservar la consistencia del retorno, la gestión institucional de patrimonios recurre a modelos de asignación de activos como la llamada “regla del 80%” (o arquitectura Core-Satellite). No se trata de una fórmula rígida ni de una recomendación de inversión, sino de un marco de administración de capital que prioriza la tenencia de largo plazo en activos estructurales y reserva una fracción menor para movimientos tácticos y gestión de liquidez. En la práctica de la gestión de portafolios, la regla del 80% propone dividir el capital disponible en dos bloques con objetivos y horizontes temporales claramente diferenciados: Ese margen del 20% se utiliza habitualmente para: El porcentaje del 80/20 es un esquema ilustrativo. La proporción óptima entre el núcleo rígido y el bloque flexible varía según la tolerancia a la volatilidad, la edad y los objetivos de cada persona. La principal ventaja de este enfoque reside en su capacidad para actuar como un “freno de mano” frente a los sesgos psicológicos documentados por la economía conductual. Estudios pioneros en finanzas conductuales, demuestran que las personas sienten el dolor de una pérdida con casi el doble de intensidad que la satisfacción de una ganancia equivalente (aversión a la pérdida). En el ámbito financiero, este sesgo impulsa al inversor a cometer errores recurrentes: Contar con una estructura que predetermina qué porcentaje de la cartera no se toca y qué margen se destina a la flexibilidad reduce el espacio para la improvisación impulsiva. Para el inversor local, los Cedears se convirtieron en la herramienta predilecta para construir el núcleo (o core) de una cartera de largo plazo por sus características de diseño: No existe un porcentaje universal válido para todos los perfiles. La asignación entre el núcleo estructural y la porción táctica debe adaptarse a las condiciones individuales. El bloque táctico no debe entenderse como dinero destinado a la especulación aleatoria, sino como una reserva con reglas de ejecución claras: Cuando activos de alta calidad sufren caídas significativas por factores sistémicos o temporales, la liquidez táctica permite incrementar posiciones a precios de valuación más atractivos sin necesidad de liquidar otros activos en pérdida. Con el paso del tiempo, algunos activos crecen más que otros, alterando el perfil de riesgo de la cartera. El bloque flexible permite inyectar capital en los activos rezagados para restablecer las proporciones originales. Facilita la entrada paulatina a sectores económicos emergentes o empresas que acaban de listar sus Cedears en el mercado local, evaluando su comportamiento con una porción acotada del capital. Funciona como un amortiguador financiero personal. Si surge una urgencia económica, se apela al bloque táctico en lugar de verse forzado a vender posiciones de largo plazo en un momento de mercado desfavorable. Una estrategia de asignación de activos estructurada ayuda a mitigar las siguientes fallas sistemáticas: Si llegaste hasta acá, tené en cuenta que ningún método de asignación de activos elimina de forma absoluta los riesgos de mercado ni garantiza rendimientos positivos en todo momento. Sin embargo, la experiencia histórica sugiere que la consistencia, la diversificación y el mantenimiento de un horizonte temporal holgado tienden a superar a los intentos sistemáticos de adivinar los pisos y techos del mercado.